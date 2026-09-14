Телевизор TCL 75P6K 75" LED 4K Ultra HD черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
61 490 руб.
В наличии
Код товара: 737948
|
Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
61 490 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
батарейки, документация, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
190.5
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.85х1.1х0.15
Вес, кг.
27.8
Описание товара Телевизор TCL 75P6K 75" LED 4K Ultra HD черный
TCL 75P6K – это большой 4K HDR телевизор с хорошим набором функций Smart TV на базе Google TV. Он подойдет для тех, кто ищет большой экран для просмотра фильмов, сериалов и игр в высоком качестве.
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
батарейки, документация, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
190.5
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
200
Страна производитель
Китай
TCL 75P6K – это большой 4K HDR телевизор с хорошим набором функций Smart TV на базе Google TV. Он подойдет для тех, кто ищет большой экран для просмотра фильмов, сериалов и игр в высоком качестве.
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Телевизор TCL 75P6K 75" LED 4K Ultra HD черный – стоимость товара 61490 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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