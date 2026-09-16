Телевизор Hisense 65E7S PRO 65" 4K UltraHD QLED серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор Hisense 65E7S PRO 65" 4K UltraHD QLED серый
**65' Телевизор Q-LED HISENSE 65E7S PRO — впечатляющий просмотр в 4K UHD!** Погрузитесь в мир ярких красок и чёткого изображения с телевизором HISENSE 65E7S PRO. Благодаря технологии QLED и разрешению 4K UHD (3840x2160) каждый кадр будет выглядеть максимально реалистично. **Почему стоит выбрать HISENSE 65E7S PRO?** * **Потрясающее качество изображения:** QLED-экран с поддержкой HDR и частотой обновления 144 Гц обеспечивает яркую и детализированную картинку. * **Широкие возможности подключения:** 2 разъёма HDMI и 1 USB-порт позволят подключить все необходимые устройства. * **SmartTV и доступ к онлайн-контенту:** операционная система HomeOS и поддержка Wi-Fi открывают мир онлайн-сервисов и приложений. * **Удобство использования:** поддержка Bluetooth, наличие слота CI+ и функция записи видео расширяют возможности телевизора. * **Игровые возможности:** специальный игровой режим сделает ваш игровой опыт ещё более захватывающим. * **Голосовое управление:** с голосовым помощником Amazon Alexa вы сможете управлять телевизором без помощи рук. **Дополнительные преимущества:** * стильный чёрный корпус; * аудиосистема 2.0 для качественного звука; * защита от детей; * возможность крепления на стену (VESA 400x300). Выберите телевизор HISENSE 65E7S PRO и наслаждайтесь любимыми фильмами, сериалами и играми в высочайшем качестве!
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