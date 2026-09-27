Телевизор TCL 55A400 Pro 55"
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 020 руб.
В наличии
Код товара: 743019
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
67 020 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
пульт ДУ Bluetooth
Цвет
черный
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
4 x HDMI, 2 x USB, RJ-45, компонентный
Количество HDMI
4
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x400
Энергопотребление при работе, Вт
185
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.35х0.85х0.15
Вес, кг.
17.5
Описание товара Телевизор TCL 55A400 Pro 55"
Телевизор TCL 55A400 Pro с диагональю 55" даёт яркое и чёткое изображение в большом формате. Модель 2026 года сочетает современные технологии отображения и удобный доступ к мультимедийным сервисам через Google TV. Подойдёт для просмотра фильмов, игр и онлайн-контента с высоким качеством картинки и звука.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 64 230 руб.16058 руб. в СплитТелевизор Яндекс ТВ YNDX-00081 Станция Бейсик QLED с Алисой 65" ...
-
В наличииЦена 64 520 руб.16130 руб. в СплитTV Xiaomi 75 A Pro 75 2026 L75MB-APRU
-
В наличииЦена 64 620 руб.16155 руб. в СплитТелевизор SKYWORTH 55" 55SXE9000
-
В наличииЦена 65 100 руб.16275 руб. в СплитТелевизор Hisense 65U7S 65" Ultra HD Mini LED 4K
-
В наличииЦена 65 100 руб.16275 руб. в СплитТелевизор TCL 65P8L 65" QLED (2026) Premium 4K Ultra HD черный
-
В наличииЦена 65 680 руб.16420 руб. в СплитТелевизор LG 65QNED80B6B.ARUG 65" LED 4K Ultra HD черный титан
-
В наличииЦена 68 940 руб.17235 руб. в СплитТелевизор Samsung QE65Q7F5AUXRU 65" 4K Ultra HD QLED Smart черны...
-
В наличииЦена 69 520 руб.17380 руб. в СплитТелевизор Samsung UE75U8000HUXPY 75" LED 4K Ultra HD черный/серы...
-
В наличииЦена 69 520 руб.17380 руб. в СплитТелевизор TCL 55C7L 55" QLED SQD-Mini LED (2026) 4K Ultra HD чер...
-
В наличииЦена 70 480 руб.17620 руб. в СплитТелевизор Hisense 75E7S 75" 4K UltraHD QLED черный
-
В наличииЦена 70 860 руб.17715 руб. в СплитТелевизор TCL 65A400 65" QLED (2026) Slim 4K Ultra HD черный
-
В наличииЦена 71 240 руб.17810 руб. в СплитТелевизор Samsung UE65M80HAUXPY 65" m-LED (2026)
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
пульт ДУ Bluetooth
Цвет
черный
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Развернуть
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
4 x HDMI, 2 x USB, RJ-45, компонентный
Количество HDMI
4
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x400
Энергопотребление при работе, Вт
185
Страна производитель
Китай
Телевизор TCL 55A400 Pro с диагональю 55" даёт яркое и чёткое изображение в большом формате. Модель 2026 года сочетает современные технологии отображения и удобный доступ к мультимедийным сервисам через Google TV. Подойдёт для просмотра фильмов, игр и онлайн-контента с высоким качеством картинки и звука.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Телевизор TCL 55A400 Pro 55" - стоимость товара 67020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телевизор TCL 55A400 Pro 55"