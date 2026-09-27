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Телевизор TCL 55A400 Pro 55" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор TCL 55A400 Pro 55"

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Телевизор TCL 55A400 Pro 55&quot; - фото 8
Телевизор TCL 55A400 Pro 55&quot; - фото 9
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор TCL 55A400 Pro 55&quot; - фото 1
  • Телевизор TCL 55A400 Pro 55&quot; - фото 2
  • Телевизор TCL 55A400 Pro 55&quot; - фото 3
  • Телевизор TCL 55A400 Pro 55&quot; - фото 4
  • Телевизор TCL 55A400 Pro 55&quot; - фото 5
  • Телевизор TCL 55A400 Pro 55&quot; - фото 6
  • Телевизор TCL 55A400 Pro 55&quot; - фото 7
  • Телевизор TCL 55A400 Pro 55&quot; - фото 8
  • Телевизор TCL 55A400 Pro 55&quot; - фото 9
  • Телевизор TCL 55A400 Pro 55&quot; - фото 10
  • Телевизор TCL 55A400 Pro 55&quot; - фото 11
  • Телевизор TCL 55A400 Pro 55&quot; - фото 12
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  • Телевизор TCL 55A400 Pro 55&quot; - фото 17
  • Телевизор TCL 55A400 Pro 55&quot; - фото 18
  • Телевизор TCL 55A400 Pro 55&quot; - фото 19
  • Телевизор TCL 55A400 Pro 55&quot; - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 020 руб. 
Начислим 1073 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743019
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор TCL 55A400 Pro 55"
67 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TCL
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
пульт ДУ Bluetooth
Цвет
черный
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
4 x HDMI, 2 x USB, RJ-45, компонентный
Количество HDMI
4
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x400
Энергопотребление при работе, Вт
185
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.35х0.85х0.15
Вес, кг.
17.5

Описание товара Телевизор TCL 55A400 Pro 55"

Телевизор TCL 55A400 Pro с диагональю 55" даёт яркое и чёткое изображение в большом формате. Модель 2026 года сочетает современные технологии отображения и удобный доступ к мультимедийным сервисам через Google TV. Подойдёт для просмотра фильмов, игр и онлайн-контента с высоким качеством картинки и звука.

Отзывы о товаре Телевизор TCL 55A400 Pro 55"




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Характеристики
Бренд
TCL
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
пульт ДУ Bluetooth
Цвет
черный
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Развернуть
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
4 x HDMI, 2 x USB, RJ-45, компонентный
Количество HDMI
4
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x400
Энергопотребление при работе, Вт
185
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор TCL 55A400 Pro с диагональю 55" даёт яркое и чёткое изображение в большом формате. Модель 2026 года сочетает современные технологии отображения и удобный доступ к мультимедийным сервисам через Google TV. Подойдёт для просмотра фильмов, игр и онлайн-контента с высоким качеством картинки и звука.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор TCL 55A400 Pro 55" - стоимость товара 67020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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