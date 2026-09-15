Телевизор SKYWORTH 55" 55SXE9000
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Тип матрицы
OLED
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
4320p (8K UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
73 390 руб.
В наличии
Код товара: 640963
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
73 390 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Входы
Ethernet RJ-45, USB Type-A, вход HDMI, слот CIx2
Выходы
аудио S/PDIF (оптический)
Особенности звука
Dolby Atmos
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
ЖК LED
Комплектация
телевизор, документация, ножка подставкиx2 шт, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Тип матрицы
OLED
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
4320p (8K UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
Ethernet RJ-45, USB Type-A, вход HDMI, слот CIx2, аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.38х0.86х0.18
Вес, кг.
23.7
Описание товара Телевизор SKYWORTH 55" 55SXE9000
Телевизор OLED Skyworth 55SXE9000 представлен в ультратонком корпусе с экраном 55”, 4K-разрешением и поддержкой технологий HDR. Модель оснащена интуитивно простым меню настроек и приложений Smart TV. Вы можете использовать ассистента Google и голосовые команды для быстрого поиска нужного контента в Интернете. Skyworth 55SXE9000 оснащен динамиками на 20 Вт с поддержкой 4 технологий улучшения качества звука. ТВ позволяет управлять цифровым эфиром, смотреть фото и видео с USB-накопителей, подключать сразу 3 приставки по HDMI и управлять ими с 1 пульта. Благодаря ОЗУ 2 Гб и встроенной памяти 32 Гб система Android 10 не тормозит даже при запуске мощных приложений.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Входы
Ethernet RJ-45, USB Type-A, вход HDMI, слот CIx2
Выходы
аудио S/PDIF (оптический)
Особенности звука
Dolby Atmos
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
ЖК LED
Комплектация
телевизор, документация, ножка подставкиx2 шт, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Тип матрицы
OLED
Развернуть
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
4320p (8K UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
Ethernet RJ-45, USB Type-A, вход HDMI, слот CIx2, аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Страна производитель
Китай
Телевизор OLED Skyworth 55SXE9000 представлен в ультратонком корпусе с экраном 55”, 4K-разрешением и поддержкой технологий HDR. Модель оснащена интуитивно простым меню настроек и приложений Smart TV. Вы можете использовать ассистента Google и голосовые команды для быстрого поиска нужного контента в Интернете. Skyworth 55SXE9000 оснащен динамиками на 20 Вт с поддержкой 4 технологий улучшения качества звука. ТВ позволяет управлять цифровым эфиром, смотреть фото и видео с USB-накопителей, подключать сразу 3 приставки по HDMI и управлять ими с 1 пульта. Благодаря ОЗУ 2 Гб и встроенной памяти 32 Гб система Android 10 не тормозит даже при запуске мощных приложений.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, до 10000 руб, 24"
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Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, до 10000 руб, 24"
Теги товара: OLED, 55", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, 55" 120Гц, 55" с Алисой, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Телевизор SKYWORTH 55" 55SXE9000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 73390 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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