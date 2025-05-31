Телевизор Яндекс YNDX-00102 PRO Тв станция с Алисой 65"
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Телевизор Яндекс YNDX-00102 PRO Тв станция с Алисой 65"
ТВ Станция Про — новый умный телевизор Яндекса, объединивший в себе лучшие технологии телевизоров и умных колонок с Алисой. Технические характеристики делают этот продукт флагманом ТВ-линейки Яндекса. Матовый QLED-экран — 1,07 млрд цветов без бликов и искажений. Технологии HDR и МЕМС — для большей детализации изображения и плавности динамичных сцен. Объёмное трёхполосное звучание — 6 разнонаправленных динамиков мощностью 44 Вт. Интеллектуальный четырёхъядерный процессор с выделенным двухъядерным нейронным процессором (NPU) — для исключительной производительности. ТВ Станция Про работает на платформе YaOS X (прежнее название Яндекс ТВ), операционной системе Smart TV для телевизоров и телевизионных приставок. Голосовое управление без пульта с Алисой и технологией распознавания голоса Farfield. Используйте телевизор как Станцию, даже когда не смотрите: уточняйте у Алисы погоду, просите её включить музыку, поставить будильник или найти что-нибудь в интернете. Доступ ко множеству фильмов и сериалов из разных онлайн-кинотеатров и приложений, сквозной поиск во всём интернете и привычные телеканалы без антенн и проводов. Ваши персонализированные подборки и рекомендации контента — всё на одном экране. Тонкий корпус — всего 4 см. В комплекте — специальный кронштейн, с помощью которого ТВ Станция Про крепится к стене вплотную, как картина.
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Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
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Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар. Работает без проблем, главное чтобы интернет был
Достоинства:
Комментарий:
если брать за 40-45т, то норм, т. к. он довольно тусклый, по материалом самый дешманский дешман, на команды реагирует с задержкой в 2с, пульт без поддержки поиска. Из плюсов - нормальная картинка, умеет воспроизводить видео 8-10 ГБ, включает пс5 голосом
Достоинства:
Комментарий:
Телевизор понравился, звук меня устроил, с Алисой очень удобно
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телевизор, работает все быстро и четко при наличии стабильного интернета, единственный минус, что нет возможности смотреть тв без интернета
Достоинства:
Комментарий:
я в восторге качество супер
Достоинства:
Комментарий:
Телевизор большой, отзывы пока делать рано,прошло не много времени, иногда тупит Алиса,в целом нам нравится.
Достоинства:
Комментарий:
все работает, только приходил битым 2 раза. по качеству отлично
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телевизор с Алисой, покупали родителям, иногда троит, но терпимо
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телик. Все работает .
Достоинства:
Комментарий:
отличный товар,рекомендую продавца
Достоинства:
Комментарий:
Всё супер! Отличный телевизор. Я очень доволен
Достоинства:
Комментарий:
телек реально крутой, теперь настолько привык к алисе, что приезжаю в отели и дико не хватает управления голосом. да и лучше заказывать про, хотя для каких целей
Достоинства:
Комментарий:
Огонь. Посмотрим как дальше. Дополняю. Все огонь так же. Звук хороший. Картинка хорошая. Это же по интернету.) Так что… качество ставишь на HD и вперёд. Берите 65 дюймов не пожалеете. Про остальные не могу сказать.
Достоинства:
Комментарий:
Родители в восторге , подарок на Новый год заветный !
Достоинства:
Комментарий:
Алиса выполняет все команды хороший ТВ, буду брать ещё один.
Достоинства:
Комментарий:
отлично все работает только доставка разочаровала заказывал
Достоинства:
Комментарий:
огромный и хорошее качество
Достоинства:
Комментарий:
Супер, всё отлично работает
Достоинства:
Комментарий:
Восторг.... Правда надо привыкнуть не обсуждать Алису по ночам, ото она как заорёт мол - ЧО ВАМ НАДО! Что мне кажется уже соседи в курсе о приобретении.
Достоинства:
Комментарий:
Не разочаровался всё соответствует характеристикам . с доставкой всё хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Купил под Новый год сначала один потом второй для родителей. Отлично показывает.
Отзывы о товаре Телевизор Яндекс YNDX-00102 PRO Тв станция с Алисой 65"
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар. Работает без проблем, главное чтобы интернет был
Достоинства:
Комментарий:
если брать за 40-45т, то норм, т. к. он довольно тусклый, по материалом самый дешманский дешман, на команды реагирует с задержкой в 2с, пульт без поддержки поиска. Из плюсов - нормальная картинка, умеет воспроизводить видео 8-10 ГБ, включает пс5 голосом
Достоинства:
Комментарий:
Телевизор понравился, звук меня устроил, с Алисой очень удобно
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телевизор, работает все быстро и четко при наличии стабильного интернета, единственный минус, что нет возможности смотреть тв без интернета
Достоинства:
Комментарий:
я в восторге качество супер
Достоинства:
Комментарий:
Телевизор большой, отзывы пока делать рано,прошло не много времени, иногда тупит Алиса,в целом нам нравится.
Достоинства:
Комментарий:
все работает, только приходил битым 2 раза. по качеству отлично
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телевизор с Алисой, покупали родителям, иногда троит, но терпимо
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телик. Все работает .
Достоинства:
Комментарий:
отличный товар,рекомендую продавца
Достоинства:
Комментарий:
Всё супер! Отличный телевизор. Я очень доволен
Достоинства:
Комментарий:
телек реально крутой, теперь настолько привык к алисе, что приезжаю в отели и дико не хватает управления голосом. да и лучше заказывать про, хотя для каких целей
Достоинства:
Комментарий:
Огонь. Посмотрим как дальше. Дополняю. Все огонь так же. Звук хороший. Картинка хорошая. Это же по интернету.) Так что… качество ставишь на HD и вперёд. Берите 65 дюймов не пожалеете. Про остальные не могу сказать.
Достоинства:
Комментарий:
Родители в восторге , подарок на Новый год заветный !
Достоинства:
Комментарий:
Алиса выполняет все команды хороший ТВ, буду брать ещё один.
Достоинства:
Комментарий:
отлично все работает только доставка разочаровала заказывал
Достоинства:
Комментарий:
огромный и хорошее качество
Достоинства:
Комментарий:
Супер, всё отлично работает
Достоинства:
Комментарий:
Восторг.... Правда надо привыкнуть не обсуждать Алису по ночам, ото она как заорёт мол - ЧО ВАМ НАДО! Что мне кажется уже соседи в курсе о приобретении.
Достоинства:
Комментарий:
Не разочаровался всё соответствует характеристикам . с доставкой всё хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Купил под Новый год сначала один потом второй для родителей. Отлично показывает.