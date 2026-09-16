Телевизор LG 55QNED85B6C.ARUG 55" LED 4K Ultra HD черный титан
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Характеристики
Описание товара Телевизор LG 55QNED85B6C.ARUG 55" LED 4K Ultra HD черный титан
Телевизор LG 55QNED85B6C с тонкими рамками и диагональю 139 см создает эффект настоящего домашнего кинотеатра. В основе изображения – технология QNED с подсветкой Mini LED и локальным затемнением: она обеспечивает выразительный контраст, глубокие черные оттенки и яркую детализацию светлых участков. За точность цветопередачи и адаптацию картинки отвечает процессор ?8 AI Processor 4K Gen3 – он в реальном времени анализирует контент, масштабирует менее четкие источники до уровня 4K, оптимизирует яркость и контраст. Поддержка Dolby Vision, HDR10 и HLG раскрывает потенциал HDR контента, а режим Filmmaker Mode отключает излишнюю обработку изображения, сохраняя авторский замысел режиссера. Для любителей динамичного контента важна частота обновления 120 Гц. В игровых сценариях LG 55QNED85B6C раскрывается особенно полно: 4 порта HDMI, поддержка VRR до 144 Гц, ALLM и режим HGIG обеспечивают минимальную задержку и стабильную синхронизацию с консолями и ПК. Специальная панель Game Optimizer позволяет быстро настраивать параметры под конкретный тип игры. Звуковая система мощностью 20 Вт с технологиями AI Sound Pro и WOW Orchestra формирует объемное звучание с виртуальным эффектом присутствия.
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