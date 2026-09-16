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Телевизор LG 55QNED85B6C.ARUG 55" LED 4K Ultra HD черный титан купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор LG 55QNED85B6C.ARUG 55" LED 4K Ultra HD черный титан

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Телевизор LG 55QNED85B6C.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 1
Телевизор LG 55QNED85B6C.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 2
Телевизор LG 55QNED85B6C.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 3
Телевизор LG 55QNED85B6C.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 4
Телевизор LG 55QNED85B6C.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 5
Телевизор LG 55QNED85B6C.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 6
Телевизор LG 55QNED85B6C.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 7
Телевизор LG 55QNED85B6C.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 8
Телевизор LG 55QNED85B6C.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 9
Телевизор LG 55QNED85B6C.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 10
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Телевизор LG 55QNED85B6C.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 12
Телевизор LG 55QNED85B6C.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 13
Телевизор LG 55QNED85B6C.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 14
Телевизор LG 55QNED85B6C.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 15
Телевизор LG 55QNED85B6C.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 16
Телевизор LG 55QNED85B6C.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор LG 55QNED85B6C.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 1
  • Телевизор LG 55QNED85B6C.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 2
  • Телевизор LG 55QNED85B6C.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 3
  • Телевизор LG 55QNED85B6C.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 4
  • Телевизор LG 55QNED85B6C.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 5
  • Телевизор LG 55QNED85B6C.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 6
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  • Телевизор LG 55QNED85B6C.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 8
  • Телевизор LG 55QNED85B6C.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 9
  • Телевизор LG 55QNED85B6C.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 10
  • Телевизор LG 55QNED85B6C.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 11
  • Телевизор LG 55QNED85B6C.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 12
  • Телевизор LG 55QNED85B6C.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 13
  • Телевизор LG 55QNED85B6C.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 14
  • Телевизор LG 55QNED85B6C.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 15
  • Телевизор LG 55QNED85B6C.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 16
  • Телевизор LG 55QNED85B6C.ARUG 55&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
74 700 руб. 
Начислим 1196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737938
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор LG 55QNED85B6C.ARUG 55" LED 4K Ultra HD черный титан
74 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
винты, документация, кабель питания, ножка подставки х 2 шт, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Страна производитель
Индонезия
Размеры в упаковке, м
1.4х0.9х0.2
Вес, кг.
20.6

Описание товара Телевизор LG 55QNED85B6C.ARUG 55" LED 4K Ultra HD черный титан

Телевизор LG 55QNED85B6C с тонкими рамками и диагональю 139 см создает эффект настоящего домашнего кинотеатра. В основе изображения – технология QNED с подсветкой Mini LED и локальным затемнением: она обеспечивает выразительный контраст, глубокие черные оттенки и яркую детализацию светлых участков. За точность цветопередачи и адаптацию картинки отвечает процессор ?8 AI Processor 4K Gen3 – он в реальном времени анализирует контент, масштабирует менее четкие источники до уровня 4K, оптимизирует яркость и контраст. Поддержка Dolby Vision, HDR10 и HLG раскрывает потенциал HDR контента, а режим Filmmaker Mode отключает излишнюю обработку изображения, сохраняя авторский замысел режиссера. Для любителей динамичного контента важна частота обновления 120 Гц. В игровых сценариях LG 55QNED85B6C раскрывается особенно полно: 4 порта HDMI, поддержка VRR до 144 Гц, ALLM и режим HGIG обеспечивают минимальную задержку и стабильную синхронизацию с консолями и ПК. Специальная панель Game Optimizer позволяет быстро настраивать параметры под конкретный тип игры. Звуковая система мощностью 20 Вт с технологиями AI Sound Pro и WOW Orchestra формирует объемное звучание с виртуальным эффектом присутствия.

Отзывы о товаре Телевизор LG 55QNED85B6C.ARUG 55" LED 4K Ultra HD черный титан




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
винты, документация, кабель питания, ножка подставки х 2 шт, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Страна производитель
Индонезия
Описание
Телевизор LG 55QNED85B6C с тонкими рамками и диагональю 139 см создает эффект настоящего домашнего кинотеатра. В основе изображения – технология QNED с подсветкой Mini LED и локальным затемнением: она обеспечивает выразительный контраст, глубокие черные оттенки и яркую детализацию светлых участков. За точность цветопередачи и адаптацию картинки отвечает процессор ?8 AI Processor 4K Gen3 – он в реальном времени анализирует контент, масштабирует менее четкие источники до уровня 4K, оптимизирует яркость и контраст. Поддержка Dolby Vision, HDR10 и HLG раскрывает потенциал HDR контента, а режим Filmmaker Mode отключает излишнюю обработку изображения, сохраняя авторский замысел режиссера. Для любителей динамичного контента важна частота обновления 120 Гц. В игровых сценариях LG 55QNED85B6C раскрывается особенно полно: 4 порта HDMI, поддержка VRR до 144 Гц, ALLM и режим HGIG обеспечивают минимальную задержку и стабильную синхронизацию с консолями и ПК. Специальная панель Game Optimizer позволяет быстро настраивать параметры под конкретный тип игры. Звуковая система мощностью 20 Вт с технологиями AI Sound Pro и WOW Orchestra формирует объемное звучание с виртуальным эффектом присутствия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Телевизор LG 55QNED85B6C.ARUG 55" LED 4K Ultra HD черный титан - по цене 74700 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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