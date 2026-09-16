Телевизор Hisense 55U7S PR 55" Ultra HD Mini LED 4K
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
73 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737509
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
документация, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
50
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
4
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
180
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.35х0.84х0.15
Вес, кг.
22
Описание товара Телевизор Hisense 55U7S PR 55" Ultra HD Mini LED 4K
Hisense 55U7S PRO — это 55-дюймовый 4K-телевизор на платформе HomeOS U9.5 с MiniLED-подсветкой и 512 локальными зонами затемнения, ADS-матрицей, яркостью до 2000 нит, контрастностью 1000:1 и цветовым охватом 95% DCI-P3. Модель ориентирована на премиальный игровой опыт: нативная частота 165 Гц (с ускорением до 330 Гц), поддержка AMD FreeSync Premium Pro и VRR. Аудиосистема 2.1.2 с настройкой от Devialet, сабвуфером и поддержкой Dolby Atmos.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
документация, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
50
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
4
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
180
Страна производитель
Китай
Hisense 55U7S PRO — это 55-дюймовый 4K-телевизор на платформе HomeOS U9.5 с MiniLED-подсветкой и 512 локальными зонами затемнения, ADS-матрицей, яркостью до 2000 нит, контрастностью 1000:1 и цветовым охватом 95% DCI-P3. Модель ориентирована на премиальный игровой опыт: нативная частота 165 Гц (с ускорением до 330 Гц), поддержка AMD FreeSync Premium Pro и VRR. Аудиосистема 2.1.2 с настройкой от Devialet, сабвуфером и поддержкой Dolby Atmos.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
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Телевизор Hisense 55U7S PR 55" Ultra HD Mini LED 4K - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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