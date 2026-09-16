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Телевизор TCL 75P7L 75" QLED (2026) 4K Ultra HD черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор TCL 75P7L 75" QLED (2026) 4K Ultra HD черный

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Телевизор TCL 75P7L 75&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 1
Телевизор TCL 75P7L 75&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 2
Телевизор TCL 75P7L 75&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 3
Телевизор TCL 75P7L 75&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 4
Телевизор TCL 75P7L 75&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 5
Телевизор TCL 75P7L 75&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 6
Телевизор TCL 75P7L 75&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 7
Телевизор TCL 75P7L 75&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 8
Телевизор TCL 75P7L 75&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 9
Телевизор TCL 75P7L 75&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 10
Телевизор TCL 75P7L 75&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 11
Телевизор TCL 75P7L 75&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор TCL 75P7L 75&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 1
  • Телевизор TCL 75P7L 75&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 2
  • Телевизор TCL 75P7L 75&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 3
  • Телевизор TCL 75P7L 75&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 4
  • Телевизор TCL 75P7L 75&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 5
  • Телевизор TCL 75P7L 75&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 6
  • Телевизор TCL 75P7L 75&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 7
  • Телевизор TCL 75P7L 75&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 8
  • Телевизор TCL 75P7L 75&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 9
  • Телевизор TCL 75P7L 75&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 10
  • Телевизор TCL 75P7L 75&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 11
  • Телевизор TCL 75P7L 75&quot; QLED (2026) 4K Ultra HD черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
77 090 руб. 
Начислим 1234 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737903
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор TCL 75P7L 75" QLED (2026) 4K Ultra HD черный
77 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TCL
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
190
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, RJ-45 (Ethernet), USB Type-A
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x400
Энергопотребление при работе, Вт
245
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.9х1.15х0.2
Вес, кг.
32.5

Описание товара Телевизор TCL 75P7L 75" QLED (2026) 4K Ultra HD черный

75" телевизор TCL 75P7L с QLED-экраном и разрешением 4K Ultra HD даёт яркое и детализированное изображение на большом экране. Модель подходит для просмотра фильмов, спортивных трансляций и игр благодаря высокой чёткости и насыщенным цветам. Смарт ТВ под управлением Google TV расширяет возможности развлечений и доступа к контенту.

Отзывы о товаре Телевизор TCL 75P7L 75" QLED (2026) 4K Ultra HD черный




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Характеристики
Бренд
TCL
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
190
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, RJ-45 (Ethernet), USB Type-A
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x400
Энергопотребление при работе, Вт
245
Страна производитель
Китай
Описание
75" телевизор TCL 75P7L с QLED-экраном и разрешением 4K Ultra HD даёт яркое и детализированное изображение на большом экране. Модель подходит для просмотра фильмов, спортивных трансляций и игр благодаря высокой чёткости и насыщенным цветам. Смарт ТВ под управлением Google TV расширяет возможности развлечений и доступа к контенту.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Телевизор TCL 75P7L 75" QLED (2026) 4K Ultra HD черный - по цене 77090 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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