Телевизор Samsung UE65M80HAUXPY 65" m-LED (2026)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
70 860 руб.
В наличии
Код товара: 739884
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
70 860 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, документация, подставка, пульт
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
163
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI (3), USB (1), антенный вход (1)
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
175
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.6х0.95х0.15
Вес, кг.
15.8
Описание товара Телевизор Samsung UE65M80HAUXPY 65" m-LED (2026)
Samsung UE65M80HAUXPY — это 65-дюймовый 4K-телевизор на платформе Tizen с подсветкой Mini LED. частотой обновления до 240 Гц и поддержкой технологий ALLM, VRR и FreeSync Premium. Модель имеет двухканальную аудиосистему и технологию отслеживания звука, оснащена тремя портами HDMI 2.1, портом USB 2.0, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, документация, подставка, пульт
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
163
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI (3), USB (1), антенный вход (1)
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
175
Страна производитель
Китай
Samsung UE65M80HAUXPY — это 65-дюймовый 4K-телевизор на платформе Tizen с подсветкой Mini LED. частотой обновления до 240 Гц и поддержкой технологий ALLM, VRR и FreeSync Premium. Модель имеет двухканальную аудиосистему и технологию отслеживания звука, оснащена тремя портами HDMI 2.1, портом USB 2.0, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3.
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Купить Телевизор Samsung UE65M80HAUXPY 65" m-LED (2026) - по цене 70860 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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