Телевизор TCL 55C7L 55" QLED SQD-Mini LED (2026) 4K Ultra HD черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор TCL 55C7L 55" QLED SQD-Mini LED (2026) 4K Ultra HD черный
55'' (139 см) телевизор TCL 55C7L выполнен в черном корпусе. Разрешение экрана составляет 4К. Технологии HDR обеспечат четкое изображение при любом освещении, а также улучшат картинку в тенях и светлых частях. Яркость и диагональ экрана позволят смотреть телевизор с расстояния до 3.5 м. Технологии звука обеспечат объемное и реалистичное звучание, подстраивая громкость и басы под тип видео. TCL 55C7L подключается к источнику сигнала через антенный вход, порт Ethernet, HDMI 2.1, вход спутниковой антенны. Телевизор поддерживает Smart TV, что позволит записывать сериалы, ставить на паузу телевизионные передачи. Управление осуществляется через пульт ДУ, приложение на смартфоне, экосистему Google Home, TCL Home.
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