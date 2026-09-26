Телевизор Digma Pro Mini LED 65Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 65" 4K Ultra HD
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
серебристый
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
71 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 743054
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Пульт, гарантийный талон, инструкция
Цвет
серебристый
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
42
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, RJ-45 (Ethernet), S-Video, S/PDIF (оптический), для наушников, композитный (видео)
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
160
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.65х0.96х0.15
Вес, кг.
13.5
Описание товара Телевизор Digma Pro Mini LED 65Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 65" 4K Ultra HD
Телевизор DIGMA PRO Mini LED 65Q – это 65-дюймовая модель с Mini LED-экраном, технологией локального затемнения, QLED UHD-матрицей и частотой обновления 144 Гц. Большая диагональ делает его отличным выбором для домашнего кинотеатра, просмотра спортивных трансляций и игр на консоли. Сочетание Mini LED и квантовых точек обеспечивает яркое, детализированное изображение с высокой контрастностью и глубокими чёрными оттенками. Телевизор работает на платформе Google TV, поддерживает Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, голосовое управление Farfield и функцию Multi-Screen Share.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Пульт, гарантийный талон, инструкция
Цвет
серебристый
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
42
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, RJ-45 (Ethernet), S-Video, S/PDIF (оптический), для наушников, композитный (видео)
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
160
Страна производитель
Китай
Телевизор DIGMA PRO Mini LED 65Q – это 65-дюймовая модель с Mini LED-экраном, технологией локального затемнения, QLED UHD-матрицей и частотой обновления 144 Гц. Большая диагональ делает его отличным выбором для домашнего кинотеатра, просмотра спортивных трансляций и игр на консоли. Сочетание Mini LED и квантовых точек обеспечивает яркое, детализированное изображение с высокой контрастностью и глубокими чёрными оттенками. Телевизор работает на платформе Google TV, поддерживает Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, голосовое управление Farfield и функцию Multi-Screen Share.
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Телевизор Digma Pro Mini LED 65Q Google TV Frameless серебристый/серебристый QLED 65" 4K Ultra HD - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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