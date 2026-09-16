Телевизор Samsung QE65Q7F5AUXRU 65" 4K Ultra HD QLED Smart черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
69 520 руб.
В наличии
Код товара: 730178
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
69 520 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
пульт ДУ на солнечных элементах, центральный стенд, сетевой кабель, документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
135
Страна производитель
Египет
Размеры в упаковке, м
1.59х0.94х0.16
Вес, кг.
16.4
Описание товара Телевизор Samsung QE65Q7F5AUXRU 65" 4K Ultra HD QLED Smart черный
Погрузитесь в мир развлечений с Samsung QE65Q7F5AUXRU! Этот телевизор QLED с диагональю 65 дюймов – это не просто телевизор, это окно в другой мир. Благодаря технологии Quantum Dot и разрешению 4K UHD, вы увидите изображение таким, каким его задумал режиссер. HDR 10+ добавит глубины и реализма каждой сцене. Удобный Smart TV с доступом к вашим любимым приложениям позволит вам наслаждаться контентом в любое время.
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
пульт ДУ на солнечных элементах, центральный стенд, сетевой кабель, документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
135
Страна производитель
Египет
Погрузитесь в мир развлечений с Samsung QE65Q7F5AUXRU! Этот телевизор QLED с диагональю 65 дюймов – это не просто телевизор, это окно в другой мир. Благодаря технологии Quantum Dot и разрешению 4K UHD, вы увидите изображение таким, каким его задумал режиссер. HDR 10+ добавит глубины и реализма каждой сцене. Удобный Smart TV с доступом к вашим любимым приложениям позволит вам наслаждаться контентом в любое время.
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Телевизор Samsung QE65Q7F5AUXRU 65" 4K Ultra HD QLED Smart черный - стоимость товара 69520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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