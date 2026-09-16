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Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU

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Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 1
Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 2
Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 3
Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 4
Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 5
Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 6
Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 7
Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 8
Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 9
Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 10
Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 11
Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 12
Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 13
Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 14
Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 15
Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 16
Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 17
Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 18
Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 19
Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 20
Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 21
Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 22
Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 1
  • Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 2
  • Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 3
  • Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 4
  • Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 5
  • Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 6
  • Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 7
  • Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 8
  • Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 9
  • Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 10
  • Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 11
  • Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 12
  • Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 13
  • Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 14
  • Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 15
  • Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 16
  • Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 17
  • Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 18
  • Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 19
  • Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 20
  • Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 21
  • Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 22
  • Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 480 руб. 
Начислим 744 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717837
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU
46 480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
360 Bluetooth пульт управления, кабель питания, пакет с болтами, инструкция, гарантийное уведомление, компоненты подставки 2 шт
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB, AV in, антенный вход (RF), CI/CI+, RJ-45 (LAN)
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
180
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.47х0.9х0.39
Вес, кг.
19.9

Описание товара Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU

Телевизор Xiaomi TV A Pro 65 2026 с диагональю 65" подходит для тех, кто ценит качество изображения и современные функции. Устройство работает на базе Android TV, что расширяет возможности мультимедийного использования. Модель черного цвета станет универсальным решением для гостиной или домашнего кинотеатра.

Отзывы о товаре Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
360 Bluetooth пульт управления, кабель питания, пакет с болтами, инструкция, гарантийное уведомление, компоненты подставки 2 шт
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB, AV in, антенный вход (RF), CI/CI+, RJ-45 (LAN)
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
180
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор Xiaomi TV A Pro 65 2026 с диагональю 65" подходит для тех, кто ценит качество изображения и современные функции. Устройство работает на базе Android TV, что расширяет возможности мультимедийного использования. Модель черного цвета станет универсальным решением для гостиной или домашнего кинотеатра.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 46480 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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