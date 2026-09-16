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Телевизор Xiaomi S Mini LED 55 2026 (L55MC-SRU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Xiaomi S Mini LED 55 2026 (L55MC-SRU)

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Телевизор Xiaomi S Mini LED 55 2026 (L55MC-SRU) - фото 1
Телевизор Xiaomi S Mini LED 55 2026 (L55MC-SRU) - фото 2
Телевизор Xiaomi S Mini LED 55 2026 (L55MC-SRU) - фото 3
Телевизор Xiaomi S Mini LED 55 2026 (L55MC-SRU) - фото 4
Телевизор Xiaomi S Mini LED 55 2026 (L55MC-SRU) - фото 5
Телевизор Xiaomi S Mini LED 55 2026 (L55MC-SRU) - фото 6
Телевизор Xiaomi S Mini LED 55 2026 (L55MC-SRU) - фото 7
Телевизор Xiaomi S Mini LED 55 2026 (L55MC-SRU) - фото 8
Телевизор Xiaomi S Mini LED 55 2026 (L55MC-SRU) - фото 9
Телевизор Xiaomi S Mini LED 55 2026 (L55MC-SRU) - фото 10
Телевизор Xiaomi S Mini LED 55 2026 (L55MC-SRU) - фото 11
Телевизор Xiaomi S Mini LED 55 2026 (L55MC-SRU) - фото 12
Телевизор Xiaomi S Mini LED 55 2026 (L55MC-SRU) - фото 13
Телевизор Xiaomi S Mini LED 55 2026 (L55MC-SRU) - фото 14
Телевизор Xiaomi S Mini LED 55 2026 (L55MC-SRU) - фото 15
Телевизор Xiaomi S Mini LED 55 2026 (L55MC-SRU) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Xiaomi S Mini LED 55 2026 (L55MC-SRU) - фото 1
  • Телевизор Xiaomi S Mini LED 55 2026 (L55MC-SRU) - фото 2
  • Телевизор Xiaomi S Mini LED 55 2026 (L55MC-SRU) - фото 3
  • Телевизор Xiaomi S Mini LED 55 2026 (L55MC-SRU) - фото 4
  • Телевизор Xiaomi S Mini LED 55 2026 (L55MC-SRU) - фото 5
  • Телевизор Xiaomi S Mini LED 55 2026 (L55MC-SRU) - фото 6
  • Телевизор Xiaomi S Mini LED 55 2026 (L55MC-SRU) - фото 7
  • Телевизор Xiaomi S Mini LED 55 2026 (L55MC-SRU) - фото 8
  • Телевизор Xiaomi S Mini LED 55 2026 (L55MC-SRU) - фото 9
  • Телевизор Xiaomi S Mini LED 55 2026 (L55MC-SRU) - фото 10
  • Телевизор Xiaomi S Mini LED 55 2026 (L55MC-SRU) - фото 11
  • Телевизор Xiaomi S Mini LED 55 2026 (L55MC-SRU) - фото 12
  • Телевизор Xiaomi S Mini LED 55 2026 (L55MC-SRU) - фото 13
  • Телевизор Xiaomi S Mini LED 55 2026 (L55MC-SRU) - фото 14
  • Телевизор Xiaomi S Mini LED 55 2026 (L55MC-SRU) - фото 15
  • Телевизор Xiaomi S Mini LED 55 2026 (L55MC-SRU) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 610 руб. 
Начислим 730 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734887
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор Xiaomi S Mini LED 55 2026 (L55MC-SRU)
45 610 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2026
Комплектация
телевизор, кабель питания, пульт ДУ, документация, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.4х0.85х0.15
Вес, кг.
15.2

Описание товара Телевизор Xiaomi S Mini LED 55 2026 (L55MC-SRU)

Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 55 (2026) с диагональю 55 дюймов (139 см) демонстрирует чёткое и детализированное изображение в разрешении 4K UltraHD. Модель оснащена технологией Mini LED, поддерживает частоту обновления 60 Гц и работает под управлением Android TV.
Технология QD-Mini LED с 308 локальными зонами затемнения гарантирует прекрасную точность цветопередачи и глубокий черный цвет. Пиковая яркость до 1200 нит в сочетании с поддержкой HDR10+ обеспечивает потрясающую контрастность и делает каждый кадр максимально живым и реалистичным.
Встроенная система сглаживания движений уменьшает размытость в динамичных сценах, обеспечивает феноменальную четкость и плавность даже в самых динамических сценах, а мощные динамики с эффектом погружения создадут ощущение, что вы находитесь прямо в центре событий любимого фильма или игры.
Устройство работает на базе Android TV и открывает доступ к безграничному миру контента: от любимых фильмов до популярных игр, сервисов и приложений.
Xiaomi TV S Mini LED 55 2026 — идеальный выбор для тех, кто ценит высокое качество изображения, мощное звучание и умные возможности для идеально просмотра.

Отзывы о товаре Телевизор Xiaomi S Mini LED 55 2026 (L55MC-SRU)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2026
Комплектация
телевизор, кабель питания, пульт ДУ, документация, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор Xiaomi TV S Mini LED 55 (2026) с диагональю 55 дюймов (139 см) демонстрирует чёткое и детализированное изображение в разрешении 4K UltraHD. Модель оснащена технологией Mini LED, поддерживает частоту обновления 60 Гц и работает под управлением Android TV.
Технология QD-Mini LED с 308 локальными зонами затемнения гарантирует прекрасную точность цветопередачи и глубокий черный цвет. Пиковая яркость до 1200 нит в сочетании с поддержкой HDR10+ обеспечивает потрясающую контрастность и делает каждый кадр максимально живым и реалистичным.
Встроенная система сглаживания движений уменьшает размытость в динамичных сценах, обеспечивает феноменальную четкость и плавность даже в самых динамических сценах, а мощные динамики с эффектом погружения создадут ощущение, что вы находитесь прямо в центре событий любимого фильма или игры.
Устройство работает на базе Android TV и открывает доступ к безграничному миру контента: от любимых фильмов до популярных игр, сервисов и приложений.
Xiaomi TV S Mini LED 55 2026 — идеальный выбор для тех, кто ценит высокое качество изображения, мощное звучание и умные возможности для идеально просмотра.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Телевизор Xiaomi S Mini LED 55 2026 (L55MC-SRU) - по цене 45610 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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