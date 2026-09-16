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Телевизор LG 55QNED82A6B.ARUG 55" 4K Ultra HD LED Smart чер.титан купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор LG 55QNED82A6B.ARUG 55" 4K Ultra HD LED Smart чер.титан

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Телевизор LG 55QNED82A6B.ARUG 55&quot; 4K Ultra HD LED Smart чер.титан - фото 1
Телевизор LG 55QNED82A6B.ARUG 55&quot; 4K Ultra HD LED Smart чер.титан - фото 2
Телевизор LG 55QNED82A6B.ARUG 55&quot; 4K Ultra HD LED Smart чер.титан - фото 3
Телевизор LG 55QNED82A6B.ARUG 55&quot; 4K Ultra HD LED Smart чер.титан - фото 4
Телевизор LG 55QNED82A6B.ARUG 55&quot; 4K Ultra HD LED Smart чер.титан - фото 5
Телевизор LG 55QNED82A6B.ARUG 55&quot; 4K Ultra HD LED Smart чер.титан - фото 6
Телевизор LG 55QNED82A6B.ARUG 55&quot; 4K Ultra HD LED Smart чер.титан - фото 7
Телевизор LG 55QNED82A6B.ARUG 55&quot; 4K Ultra HD LED Smart чер.титан - фото 8
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Телевизор LG 55QNED82A6B.ARUG 55&quot; 4K Ultra HD LED Smart чер.титан - фото 10
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Телевизор LG 55QNED82A6B.ARUG 55&quot; 4K Ultra HD LED Smart чер.титан - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
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  • Телевизор LG 55QNED82A6B.ARUG 55&quot; 4K Ultra HD LED Smart чер.титан - фото 2
  • Телевизор LG 55QNED82A6B.ARUG 55&quot; 4K Ultra HD LED Smart чер.титан - фото 3
  • Телевизор LG 55QNED82A6B.ARUG 55&quot; 4K Ultra HD LED Smart чер.титан - фото 4
  • Телевизор LG 55QNED82A6B.ARUG 55&quot; 4K Ultra HD LED Smart чер.титан - фото 5
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  • Телевизор LG 55QNED82A6B.ARUG 55&quot; 4K Ultra HD LED Smart чер.титан - фото 7
  • Телевизор LG 55QNED82A6B.ARUG 55&quot; 4K Ultra HD LED Smart чер.титан - фото 8
  • Телевизор LG 55QNED82A6B.ARUG 55&quot; 4K Ultra HD LED Smart чер.титан - фото 9
  • Телевизор LG 55QNED82A6B.ARUG 55&quot; 4K Ultra HD LED Smart чер.титан - фото 10
  • Телевизор LG 55QNED82A6B.ARUG 55&quot; 4K Ultra HD LED Smart чер.титан - фото 11
  • Телевизор LG 55QNED82A6B.ARUG 55&quot; 4K Ultra HD LED Smart чер.титан - фото 12
  • Телевизор LG 55QNED82A6B.ARUG 55&quot; 4K Ultra HD LED Smart чер.титан - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730160
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Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
документация, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
вход спутниковой антенны, антенный вход
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
20
Страна производитель
Индонезия
Размеры в упаковке, м
1.36х0.81х0.15
Вес, кг.
22

Описание товара Телевизор LG 55QNED82A6B.ARUG 55" 4K Ultra HD LED Smart чер.титан

Телевизор LG 55QNED82A6B – это не просто устройство для просмотра контента, это окно в мир невероятной четкости и насыщенных красок. Благодаря передовой технологии QNED, он обеспечивает потрясающую цветопередачу и контрастность, оживляя каждое изображение.

Отзывы о товаре Телевизор LG 55QNED82A6B.ARUG 55" 4K Ultra HD LED Smart чер.титан




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
документация, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
webOS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
вход спутниковой антенны, антенный вход
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
20
Страна производитель
Индонезия
Описание
Телевизор LG 55QNED82A6B – это не просто устройство для просмотра контента, это окно в мир невероятной четкости и насыщенных красок. Благодаря передовой технологии QNED, он обеспечивает потрясающую цветопередачу и контрастность, оживляя каждое изображение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор LG 55QNED82A6B.ARUG 55" 4K Ultra HD LED Smart чер.титан - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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