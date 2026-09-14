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Телевизор Haier Smart TV S4 55" 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Haier Smart TV S4 55" 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серый

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Телевизор Haier Smart TV S4 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серый - фото 1
Телевизор Haier Smart TV S4 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серый - фото 2
Телевизор Haier Smart TV S4 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серый - фото 3
Телевизор Haier Smart TV S4 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серый - фото 4
Телевизор Haier Smart TV S4 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серый - фото 5
Телевизор Haier Smart TV S4 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серый - фото 6
Телевизор Haier Smart TV S4 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серый - фото 7
Телевизор Haier Smart TV S4 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серый - фото 8
Телевизор Haier Smart TV S4 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серый - фото 9
Телевизор Haier Smart TV S4 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серый - фото 10
Телевизор Haier Smart TV S4 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серый - фото 11
Телевизор Haier Smart TV S4 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серый - фото 12
Телевизор Haier Smart TV S4 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серый - фото 13
Телевизор Haier Smart TV S4 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серый - фото 14
Телевизор Haier Smart TV S4 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серый - фото 15
Телевизор Haier Smart TV S4 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серый - фото 16
Телевизор Haier Smart TV S4 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серый - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2023
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Haier Smart TV S4 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серый - фото 1
  • Телевизор Haier Smart TV S4 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серый - фото 2
  • Телевизор Haier Smart TV S4 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серый - фото 3
  • Телевизор Haier Smart TV S4 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серый - фото 4
  • Телевизор Haier Smart TV S4 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серый - фото 5
  • Телевизор Haier Smart TV S4 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серый - фото 6
  • Телевизор Haier Smart TV S4 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серый - фото 7
  • Телевизор Haier Smart TV S4 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серый - фото 8
  • Телевизор Haier Smart TV S4 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серый - фото 9
  • Телевизор Haier Smart TV S4 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серый - фото 10
  • Телевизор Haier Smart TV S4 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серый - фото 11
  • Телевизор Haier Smart TV S4 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серый - фото 12
  • Телевизор Haier Smart TV S4 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серый - фото 13
  • Телевизор Haier Smart TV S4 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серый - фото 14
  • Телевизор Haier Smart TV S4 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серый - фото 15
  • Телевизор Haier Smart TV S4 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серый - фото 16
  • Телевизор Haier Smart TV S4 55&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серый - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730148
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Характеристики

Бренд
Haier
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2023
Комплектация
документация, кабель питания, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
165
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.35х0.83х0.14
Вес, кг.
12

Описание товара Телевизор Haier Smart TV S4 55" 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серый

Телевизор LED Haier 55 Smart TV S4 с тонкой серебристой рамкой оснащен экраном 55” с подсветкой HQLED для точного отображения цветов. HDR10 и Dolby Vision улучшают детализацию и насыщенность изображения. MEMC добавляет кадры с низкой частотой для исключения разрыва картинки и сохранения плавности динамичных сцен. Haier 55 Smart TV S4 оснащен мощной аудиосистемой на 30 Вт с технологией Dolby ATMOS для создания трехмерного звука с эффектом кинотеатра. Android TV радует простым и понятным интерфейсом, поддержкой голосовых команд для удобного управления Smart TV, настройками и функциями. Набор интерфейсов и Bluetooth 5.1 позволяют подключать приставки, саундбары и другие устройства удобным способом. Модуль Wi-Fi 5ГГц отвечает за быстрый поиск контента и сохранение высокого качества при просмотре.

Отзывы о товаре Телевизор Haier Smart TV S4 55" 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серый




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Характеристики
Бренд
Haier
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2023
Комплектация
документация, кабель питания, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
165
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор LED Haier 55 Smart TV S4 с тонкой серебристой рамкой оснащен экраном 55” с подсветкой HQLED для точного отображения цветов. HDR10 и Dolby Vision улучшают детализацию и насыщенность изображения. MEMC добавляет кадры с низкой частотой для исключения разрыва картинки и сохранения плавности динамичных сцен. Haier 55 Smart TV S4 оснащен мощной аудиосистемой на 30 Вт с технологией Dolby ATMOS для создания трехмерного звука с эффектом кинотеатра. Android TV радует простым и понятным интерфейсом, поддержкой голосовых команд для удобного управления Smart TV, настройками и функциями. Набор интерфейсов и Bluetooth 5.1 позволяют подключать приставки, саундбары и другие устройства удобным способом. Модуль Wi-Fi 5ГГц отвечает за быстрый поиск контента и сохранение высокого качества при просмотре.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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