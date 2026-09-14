Телевизор Haier Smart TV S4 55" 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор Haier Smart TV S4 55" 4K Ultra HD QLED Smart Frameless серый
Телевизор LED Haier 55 Smart TV S4 с тонкой серебристой рамкой оснащен экраном 55” с подсветкой HQLED для точного отображения цветов. HDR10 и Dolby Vision улучшают детализацию и насыщенность изображения. MEMC добавляет кадры с низкой частотой для исключения разрыва картинки и сохранения плавности динамичных сцен. Haier 55 Smart TV S4 оснащен мощной аудиосистемой на 30 Вт с технологией Dolby ATMOS для создания трехмерного звука с эффектом кинотеатра. Android TV радует простым и понятным интерфейсом, поддержкой голосовых команд для удобного управления Smart TV, настройками и функциями. Набор интерфейсов и Bluetooth 5.1 позволяют подключать приставки, саундбары и другие устройства удобным способом. Модуль Wi-Fi 5ГГц отвечает за быстрый поиск контента и сохранение высокого качества при просмотре.
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