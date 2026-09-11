Телевизор Hyundai 65' H-LED65QBU7500 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2022
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
Ultra HD 4K
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 571805
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Аксессуары для Телевизор Hyundai 65' H-LED65QBU7500 черный
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитКронштейн OneForAll WM21211 наклоный VESA 100 чёрный
-
В наличииЦена 2 060 руб.515 руб. в СплитКронштейн OneForAll WM2241 наклонно-поворотный VESA 200 чёрный
-
В наличииЦена 800 руб. 1 465 руб.200 руб. в СплитКронштейн OneForAll WM4241 наклонно-поворотный VESA 200
Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Входы
антенный, HDMI, USB, композитный (видео), RJ-45 (Ethernet)
Выходы
для наушников
Особенности звука
объемное звучание (Surround)
Поддержка DLNA
нет
Поддержка HDR
нет
Поддержка телевизионных стандартов
нет данных
Разрешение, пикселей
3840x2160
Серия
Hyundai H-LED65QBU7500
Тип экрана
OLED
Год выпуска
2022
Комплектация
телевизор, настольная подставка, пульт ДУ, документация, винты
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
Ultra HD 4K
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
Ethernet - RJ-45, USB Type-A x 2, вход HDMI x 4, вход аудио оптический, выход на наушники, композитный видеовход, слот CI
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
235
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.4х1.2х0.2
Вес, кг.
24.7
Описание товара Телевизор Hyundai 65' H-LED65QBU7500 черный
Телевизор Hyundai H-LED65QBU7500 воплощает в себе совершенную форму в ультратонком дизайне. Тонкая рамка и элегантные линии дарят впечатления без границ. Экран словно парит в воздухе. Объемный 3D звук позволяет полностью погрузиться в происходящее на экране.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 65", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, с Андроид, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 43 690 руб.10923 руб. в СплитТелевизор Xiaomi 65 A 65 2026 L65MB-ARU
-
В наличииЦена 44 650 руб.11163 руб. в СплитТелевизор Samsung UE55M1EHAUXPY черный 55" Mini LED, Ultra HD
-
В наличииЦена 45 610 руб.11403 руб. в СплитТелевизор Xiaomi S Mini LED 55 2026 (L55MC-SRU)
-
В наличииЦена 45 820 руб.11455 руб. в СплитТелевизор HAIER Smart TV S4, 65" 4K Ultra HD, черный (4354352331...
-
В наличииЦена 46 480 руб.11620 руб. в СплитТелевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU
-
В наличииЦена 47 360 руб.11840 руб. в СплитТелевизор LG 55QNED82A6B.ARUG 55" 4K Ultra HD LED Smart чер.тита...
-
В наличииЦена 47 370 руб.11843 руб. в СплитТелевизор TCL 65" 65P6K LED черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2...
-
В наличииЦена 47 620 руб.11905 руб. в СплитТелевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебри...
-
В наличииЦена 50 700 руб.12675 руб. в СплитТелевизор LG 55QNED80B6B.ARUG 55" LED 4K Ultra HD черный титан
-
В наличииЦена 51 470 руб.12868 руб. в СплитТелевизор Hisense 55U7S 55" Ultra HD Mini LED 4K
-
В наличииЦена 52 670 руб.13168 руб. в СплитТелевизор TCL 65P7K 65" 4K Ultra HD Smart TV, Google TV, черный
-
В наличииЦена 54 400 руб.13600 руб. в СплитТелевизор Digma Pro 65" QLED 65L Google TV Frameless черный/сере...
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Входы
антенный, HDMI, USB, композитный (видео), RJ-45 (Ethernet)
Выходы
для наушников
Особенности звука
объемное звучание (Surround)
Поддержка DLNA
нет
Поддержка HDR
нет
Поддержка телевизионных стандартов
нет данных
Разрешение, пикселей
3840x2160
Серия
Hyundai H-LED65QBU7500
Тип экрана
OLED
Год выпуска
2022
Развернуть
Комплектация
телевизор, настольная подставка, пульт ДУ, документация, винты
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
Ultra HD 4K
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
Ethernet - RJ-45, USB Type-A x 2, вход HDMI x 4, вход аудио оптический, выход на наушники, композитный видеовход, слот CI
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
235
Страна производитель
Китай
Телевизор Hyundai H-LED65QBU7500 воплощает в себе совершенную форму в ультратонком дизайне. Тонкая рамка и элегантные линии дарят впечатления без границ. Экран словно парит в воздухе. Объемный 3D звук позволяет полностью погрузиться в происходящее на экране.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 65", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, с Андроид, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 65", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, с Андроид, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Телевизор Hyundai 65' H-LED65QBU7500 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телевизор Hyundai 65' H-LED65QBU7500 черный