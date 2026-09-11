Телевизор Hyundai 65' H-LED65BU7003 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2020
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%41 380 руб. 55 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 571804
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2020
Комплектация
телевизор, пульт, документация, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
AV-вход, Ethernet - RJ-45, USB Type-A x 2, вход HDMI x 3, выход аудио цифровой коаксиальный, композитный видеовход, слот CI/CI+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
Энергопотребление при работе, Вт
145
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.61х0.98х0.18
Вес, кг.
22.8
Описание товара Телевизор Hyundai 65' H-LED65BU7003 черный
Представляем Вашему вниманию LED-телевизор Hyundai H-LED55BU7003 с предустановленной платформой Яндекс.ТВ. Данный телевизор необязательно подключать к кабельному, спутниковому или аналоговому телевидению: в нем уже доступны трансляции десятков интернет-телеканалов. А если у вас есть подписка Яндекс.Плюс или КиноПоиск, то выбор не ограничивается только телеканалами — можно выбрать фильм или сериал из библиотеки КиноПоиска. Покрытие корпуса - матовое.
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Бренд
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2020
Комплектация
телевизор, пульт, документация, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Яндекс ТВ
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
AV-вход, Ethernet - RJ-45, USB Type-A x 2, вход HDMI x 3, выход аудио цифровой коаксиальный, композитный видеовход, слот CI/CI+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
Энергопотребление при работе, Вт
145
Страна производитель
Россия
Представляем Вашему вниманию LED-телевизор Hyundai H-LED55BU7003 с предустановленной платформой Яндекс.ТВ. Данный телевизор необязательно подключать к кабельному, спутниковому или аналоговому телевидению: в нем уже доступны трансляции десятков интернет-телеканалов. А если у вас есть подписка Яндекс.Плюс или КиноПоиск, то выбор не ограничивается только телеканалами — можно выбрать фильм или сериал из библиотеки КиноПоиска. Покрытие корпуса - матовое.
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