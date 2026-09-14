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Телевизор PolarLine 65PQ71STC-SM 65" 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный/серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор PolarLine 65PQ71STC-SM 65" 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный/серебристый

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Телевизор PolarLine 65PQ71STC-SM 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный/серебристый - фото 1
Телевизор PolarLine 65PQ71STC-SM 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный/серебристый - фото 2
Телевизор PolarLine 65PQ71STC-SM 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный/серебристый - фото 3
Телевизор PolarLine 65PQ71STC-SM 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный/серебристый - фото 4
Телевизор PolarLine 65PQ71STC-SM 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный/серебристый - фото 5
Телевизор PolarLine 65PQ71STC-SM 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный/серебристый - фото 6
Телевизор PolarLine 65PQ71STC-SM 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный/серебристый - фото 7
Телевизор PolarLine 65PQ71STC-SM 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный/серебристый - фото 8
Телевизор PolarLine 65PQ71STC-SM 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный/серебристый - фото 9
Телевизор PolarLine 65PQ71STC-SM 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный/серебристый - фото 10
Телевизор PolarLine 65PQ71STC-SM 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный/серебристый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор PolarLine 65PQ71STC-SM 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный/серебристый - фото 1
  • Телевизор PolarLine 65PQ71STC-SM 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный/серебристый - фото 2
  • Телевизор PolarLine 65PQ71STC-SM 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный/серебристый - фото 3
  • Телевизор PolarLine 65PQ71STC-SM 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный/серебристый - фото 4
  • Телевизор PolarLine 65PQ71STC-SM 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный/серебристый - фото 5
  • Телевизор PolarLine 65PQ71STC-SM 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный/серебристый - фото 6
  • Телевизор PolarLine 65PQ71STC-SM 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный/серебристый - фото 7
  • Телевизор PolarLine 65PQ71STC-SM 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный/серебристый - фото 8
  • Телевизор PolarLine 65PQ71STC-SM 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный/серебристый - фото 9
  • Телевизор PolarLine 65PQ71STC-SM 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный/серебристый - фото 10
  • Телевизор PolarLine 65PQ71STC-SM 65&quot; 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный/серебристый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730168
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Характеристики

Бренд
Polarline
Тип товара
Телевизоры
Комплектация
Телевизор 1 шт, Упаковка 1 шт
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
3 x HDMI, 2 x USB, композитный (видео), стерео аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
145
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.6х0.9х0.15
Вес, кг.
22.7

Описание товара Телевизор PolarLine 65PQ71STC-SM 65" 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный/серебристый

Телевизор Polarline — это современное устройство для вашего дома, объединяющее стильный дизайн и передовые технологии. Эта модель с диагональю экрана 65 дюймов (165 см) и разрешением 3840x2160 пикселей обеспечивает невероятную четкость и детализацию изображения, соответствуя стандартам 4К UHD. Телевизор оснащен QLED-подсветкой, что позволяет наслаждаться яркими и насыщенными цветами в любом контенте. Устройство поддерживает операционную систему webOS, что делает его идеальным выбором для любителей Smart TV — здесь вы сможете использовать все возможности потоковых сервисов и интернет-браузинга, не прибегая к дополнительным устройствам. Polarline предлагает три HDMI входа, что позволяет легко подключать различные источники сигнала, будь то игровые консоли или Blu-Ray плееры. Для удобства подключения к интернету и другим устройствам доступна поддержка Wi-Fi. Телевизор также оснащен цифровыми тюнерами DVB-C, DVB-S2, DVB-T и DVB-T2, обеспечивая доступ к широкому спектру телевизионных каналов в цифровом формате. Технология обработки изображения с частотой обновления 60 Гц помогает сделать просмотр динамичных сцен более плавным. Вес модели с подставкой составляет всего 18 кг, что упрощает процесс установки и перемещения устройства. Телевизор выполнен в элегантном черном цвете, что позволяет ему гармонично вписываться в любой интерьер. Polarline — это сочетание передового дизайна и богатых функциональных возможностей, которые не оставят равнодушным даже самого искушенного зрителя.

Отзывы о товаре Телевизор PolarLine 65PQ71STC-SM 65" 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный/серебристый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Polarline
Тип товара
Телевизоры
Комплектация
Телевизор 1 шт, Упаковка 1 шт
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
3 x HDMI, 2 x USB, композитный (видео), стерео аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
145
Страна производитель
Россия
Описание
Телевизор Polarline — это современное устройство для вашего дома, объединяющее стильный дизайн и передовые технологии. Эта модель с диагональю экрана 65 дюймов (165 см) и разрешением 3840x2160 пикселей обеспечивает невероятную четкость и детализацию изображения, соответствуя стандартам 4К UHD. Телевизор оснащен QLED-подсветкой, что позволяет наслаждаться яркими и насыщенными цветами в любом контенте. Устройство поддерживает операционную систему webOS, что делает его идеальным выбором для любителей Smart TV — здесь вы сможете использовать все возможности потоковых сервисов и интернет-браузинга, не прибегая к дополнительным устройствам. Polarline предлагает три HDMI входа, что позволяет легко подключать различные источники сигнала, будь то игровые консоли или Blu-Ray плееры. Для удобства подключения к интернету и другим устройствам доступна поддержка Wi-Fi. Телевизор также оснащен цифровыми тюнерами DVB-C, DVB-S2, DVB-T и DVB-T2, обеспечивая доступ к широкому спектру телевизионных каналов в цифровом формате. Технология обработки изображения с частотой обновления 60 Гц помогает сделать просмотр динамичных сцен более плавным. Вес модели с подставкой составляет всего 18 кг, что упрощает процесс установки и перемещения устройства. Телевизор выполнен в элегантном черном цвете, что позволяет ему гармонично вписываться в любой интерьер. Polarline — это сочетание передового дизайна и богатых функциональных возможностей, которые не оставят равнодушным даже самого искушенного зрителя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор PolarLine 65PQ71STC-SM 65" 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный/серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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