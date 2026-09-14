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Телевизор LG 43QNED82A6B.ARUG 43" LED 4K Ultra HD черный титан купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор LG 43QNED82A6B.ARUG 43" LED 4K Ultra HD черный титан

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Телевизор LG 43QNED82A6B.ARUG 43&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 1
Телевизор LG 43QNED82A6B.ARUG 43&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 2
Телевизор LG 43QNED82A6B.ARUG 43&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 3
Телевизор LG 43QNED82A6B.ARUG 43&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 4
Телевизор LG 43QNED82A6B.ARUG 43&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 5
Телевизор LG 43QNED82A6B.ARUG 43&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 6
Телевизор LG 43QNED82A6B.ARUG 43&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 7
Телевизор LG 43QNED82A6B.ARUG 43&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 8
Телевизор LG 43QNED82A6B.ARUG 43&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор LG 43QNED82A6B.ARUG 43&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 1
  • Телевизор LG 43QNED82A6B.ARUG 43&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 2
  • Телевизор LG 43QNED82A6B.ARUG 43&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 3
  • Телевизор LG 43QNED82A6B.ARUG 43&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 4
  • Телевизор LG 43QNED82A6B.ARUG 43&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 5
  • Телевизор LG 43QNED82A6B.ARUG 43&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 6
  • Телевизор LG 43QNED82A6B.ARUG 43&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 7
  • Телевизор LG 43QNED82A6B.ARUG 43&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 8
  • Телевизор LG 43QNED82A6B.ARUG 43&quot; LED 4K Ultra HD черный титан - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737921
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Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
документация, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
108
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
вход спутниковой антенны, антенный вход
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
110
Страна производитель
Индонезия
Размеры в упаковке, м
1.1х0.7х0.15
Вес, кг.
12.1

Описание товара Телевизор LG 43QNED82A6B.ARUG 43" LED 4K Ultra HD черный титан

Погрузитесь в мир невероятной четкости и насыщенности с LG 43QNED82A6B. Этот 43-дюймовый QNED телевизор воплощает передовые технологии, объединяя Edge LED подсветку, квантовые точки и NanoCell для достижения непревзойденного качества изображения.

Отзывы о товаре Телевизор LG 43QNED82A6B.ARUG 43" LED 4K Ultra HD черный титан




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
документация, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
108
Технология экрана
QNED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
вход спутниковой антенны, антенный вход
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
110
Страна производитель
Индонезия
Описание
Погрузитесь в мир невероятной четкости и насыщенности с LG 43QNED82A6B. Этот 43-дюймовый QNED телевизор воплощает передовые технологии, объединяя Edge LED подсветку, квантовые точки и NanoCell для достижения непревзойденного качества изображения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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