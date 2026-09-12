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Телевизор LED Hyundai 65" H-LED65BU7009 Android TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор LED Hyundai 65" H-LED65BU7009 Android TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

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Телевизор LED Hyundai 65&quot; H-LED65BU7009 Android TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
Телевизор LED Hyundai 65&quot; H-LED65BU7009 Android TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
Телевизор LED Hyundai 65&quot; H-LED65BU7009 Android TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
Телевизор LED Hyundai 65&quot; H-LED65BU7009 Android TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
Телевизор LED Hyundai 65&quot; H-LED65BU7009 Android TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
Телевизор LED Hyundai 65&quot; H-LED65BU7009 Android TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 6
Телевизор LED Hyundai 65&quot; H-LED65BU7009 Android TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 7
Телевизор LED Hyundai 65&quot; H-LED65BU7009 Android TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 8
Телевизор LED Hyundai 65&quot; H-LED65BU7009 Android TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 9
Телевизор LED Hyundai 65&quot; H-LED65BU7009 Android TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 10
Телевизор LED Hyundai 65&quot; H-LED65BU7009 Android TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 11
Телевизор LED Hyundai 65&quot; H-LED65BU7009 Android TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 12
Телевизор LED Hyundai 65&quot; H-LED65BU7009 Android TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 13
Телевизор LED Hyundai 65&quot; H-LED65BU7009 Android TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 14
Телевизор LED Hyundai 65&quot; H-LED65BU7009 Android TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 15
Телевизор LED Hyundai 65&quot; H-LED65BU7009 Android TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 16
Телевизор LED Hyundai 65&quot; H-LED65BU7009 Android TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Тип матрицы
VA
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
60
Операционная система
Android TV 11
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор LED Hyundai 65&quot; H-LED65BU7009 Android TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
  • Телевизор LED Hyundai 65&quot; H-LED65BU7009 Android TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
  • Телевизор LED Hyundai 65&quot; H-LED65BU7009 Android TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
  • Телевизор LED Hyundai 65&quot; H-LED65BU7009 Android TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
  • Телевизор LED Hyundai 65&quot; H-LED65BU7009 Android TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
  • Телевизор LED Hyundai 65&quot; H-LED65BU7009 Android TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 6
  • Телевизор LED Hyundai 65&quot; H-LED65BU7009 Android TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 7
  • Телевизор LED Hyundai 65&quot; H-LED65BU7009 Android TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 8
  • Телевизор LED Hyundai 65&quot; H-LED65BU7009 Android TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 9
  • Телевизор LED Hyundai 65&quot; H-LED65BU7009 Android TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 10
  • Телевизор LED Hyundai 65&quot; H-LED65BU7009 Android TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 11
  • Телевизор LED Hyundai 65&quot; H-LED65BU7009 Android TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 12
  • Телевизор LED Hyundai 65&quot; H-LED65BU7009 Android TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 13
  • Телевизор LED Hyundai 65&quot; H-LED65BU7009 Android TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 14
  • Телевизор LED Hyundai 65&quot; H-LED65BU7009 Android TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 15
  • Телевизор LED Hyundai 65&quot; H-LED65BU7009 Android TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 16
  • Телевизор LED Hyundai 65&quot; H-LED65BU7009 Android TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699354
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизоры
Возможностькреплениянастену/типVESA
500x200
Входы
wi-fi, bluetooth, 3 x hdmi, rj-45, 2 x usb, оптический
Выходы
оптический
Особенности дизайна
безрамочный дизайн
Особенности звука
стереофонические громкоговорители
Поверхность экрана
матовая
Поддержка DLNA
да
Поддержка HDR
да
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s, dvb-s2
Габариты без подставки(ШxВxГ),мм
1445x832x94
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
LED
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Тип матрицы
VA
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
60
Операционная система
Android TV 11
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, hdmi, usb, композитный, ci+/pcmcia, s/pdif оптический, rj-45
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
500x200
Энергопотребление при работе, Вт
110
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.45х0.89х0.83
Вес, кг.
21.5

Описание товара Телевизор LED Hyundai 65" H-LED65BU7009 Android TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

телевизор hyundai h-led65bu7009 представляет собой 65-дюймовый 4k ultra hd телевизор с разрешением 3840x2160 пикселей и частотой обновления 60 гц. оснащен led-экраном с матовым покрытием и поддержкой hdr10. телевизор работает на операционной системе android tv 11 и имеет встроенные wi-fi и bluetooth. поддерживает различные телевизионные стандарты, включая dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s и dvb-s2. оснащен двумя динамиками общей мощностью 20 вт и имеет разъемы hdmi, usb, оптический и rj-45. дизайн телевизора безрамочный, цвет корпуса черный. вес без подставки составляет 15.3 кг, а с подставкой — 15.8 кг. размеры без подставки — 1445x832x94 мм. телевизор потребляет 110 вт в рабочем режиме и имеет класс энергоэффективности a.

Отзывы о товаре Телевизор LED Hyundai 65" H-LED65BU7009 Android TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизоры
Возможностькреплениянастену/типVESA
500x200
Входы
wi-fi, bluetooth, 3 x hdmi, rj-45, 2 x usb, оптический
Выходы
оптический
Особенности дизайна
безрамочный дизайн
Особенности звука
стереофонические громкоговорители
Поверхность экрана
матовая
Поддержка DLNA
да
Поддержка HDR
да
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s, dvb-s2
Габариты без подставки(ШxВxГ),мм
1445x832x94
Развернуть
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
LED
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Тип матрицы
VA
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
60
Операционная система
Android TV 11
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, hdmi, usb, композитный, ci+/pcmcia, s/pdif оптический, rj-45
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
500x200
Энергопотребление при работе, Вт
110
Страна производитель
Китай
Описание
телевизор hyundai h-led65bu7009 представляет собой 65-дюймовый 4k ultra hd телевизор с разрешением 3840x2160 пикселей и частотой обновления 60 гц. оснащен led-экраном с матовым покрытием и поддержкой hdr10. телевизор работает на операционной системе android tv 11 и имеет встроенные wi-fi и bluetooth. поддерживает различные телевизионные стандарты, включая dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s и dvb-s2. оснащен двумя динамиками общей мощностью 20 вт и имеет разъемы hdmi, usb, оптический и rj-45. дизайн телевизора безрамочный, цвет корпуса черный. вес без подставки составляет 15.3 кг, а с подставкой — 15.8 кг. размеры без подставки — 1445x832x94 мм. телевизор потребляет 110 вт в рабочем режиме и имеет класс энергоэффективности a.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор LED Hyundai 65" H-LED65BU7009 Android TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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