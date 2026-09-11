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Телевизор Starwind 65" SW-LED65UG402 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Starwind 65" SW-LED65UG402 черный

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Телевизор Starwind 65&quot; SW-LED65UG402 черный - фото 1
Телевизор Starwind 65&quot; SW-LED65UG402 черный - фото 2
Телевизор Starwind 65&quot; SW-LED65UG402 черный - фото 3
Телевизор Starwind 65&quot; SW-LED65UG402 черный - фото 4
Телевизор Starwind 65&quot; SW-LED65UG402 черный - фото 5
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Телевизор Starwind 65&quot; SW-LED65UG402 черный - фото 7
Телевизор Starwind 65&quot; SW-LED65UG402 черный - фото 8
Телевизор Starwind 65&quot; SW-LED65UG402 черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
HD-формат
Ultra HD 4K
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
  • Телевизор Starwind 65&quot; SW-LED65UG402 черный - фото 1
  • Телевизор Starwind 65&quot; SW-LED65UG402 черный - фото 2
  • Телевизор Starwind 65&quot; SW-LED65UG402 черный - фото 3
  • Телевизор Starwind 65&quot; SW-LED65UG402 черный - фото 4
  • Телевизор Starwind 65&quot; SW-LED65UG402 черный - фото 5
  • Телевизор Starwind 65&quot; SW-LED65UG402 черный - фото 6
  • Телевизор Starwind 65&quot; SW-LED65UG402 черный - фото 7
  • Телевизор Starwind 65&quot; SW-LED65UG402 черный - фото 8
  • Телевизор Starwind 65&quot; SW-LED65UG402 черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 583791
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Аксессуары для Телевизор Starwind 65" SW-LED65UG402 черный



Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Телевизоры
Входы
HDMI
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
LED
Комплектация
телевизор, документация, кабель питания, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
HD-формат
Ultra HD 4K
Цифровые тюнеры
DVB-T2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.65х1.2х0.2
Вес, кг.
21.9

Описание товара Телевизор Starwind 65" SW-LED65UG402 черный

Обеспечивает комфортный просмотр благодаря 65-дюймовому экрану с разрешением 3840x2160 пикселей, на котором отображается детализированная картинка с реалистичной цветопередачей. Имеет черный цвет корпуса и изящную подставку, благодаря чему легко впишется в любой интерьер.



Теги товара: 65", Большие, 65" Smart-TV

Отзывы о товаре Телевизор Starwind 65" SW-LED65UG402 черный




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Телевизоры
Входы
HDMI
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
LED
Комплектация
телевизор, документация, кабель питания, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
HD-формат
Ultra HD 4K
Цифровые тюнеры
DVB-T2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Обеспечивает комфортный просмотр благодаря 65-дюймовому экрану с разрешением 3840x2160 пикселей, на котором отображается детализированная картинка с реалистичной цветопередачей. Имеет черный цвет корпуса и изящную подставку, благодаря чему легко впишется в любой интерьер.


Теги товара: 65", Большие, 65" Smart-TV
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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