Телевизор Samsung 50" QE50Q7FAAUXRU Q черный, 3840x2160, 4K UltraHD, 60 Гц, Wi-Fi
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Телевизор Samsung 50" QE50Q7FAAUXRU Q черный, 3840x2160, 4K UltraHD, 60 Гц, Wi-Fi
Телевизор Samsung с диагональю 50 дюймов и технологией Neo QLED показывает чёткое и яркое изображение с разрешением 4K Ultra HD. Экран с частотой обновления 60 Гц и углами обзора 178° по горизонтали и вертикали позволяет смотреть с разных точек комнаты без потери качества. Операционная система Tizen OS открывает доступ к широкому набору приложений и сервисов в режиме Smart TV. Управление через SmartThings и HomeKit интегрирует телевизор в экосистему умного дома для удобного контроля. Встроенные Wi-Fi и Bluetooth версии 5.3 дают возможность подключаться к интернету и совместимым устройствам без проводов. Тюнеры DVB-T2, DVB-C и DVB-S2 принимают цифровое эфирное, кабельное и спутниковое телевидение без дополнительного оборудования. Звуковая система мощностью 20 Вт с технологиями адаптивного звука, OTS Lite и Q-Symphony создаёт объёмное звучание при просмотре фильмов и игр. Поддержка HDR10, HDR10+, HLG и Quantum HDR улучшает контраст и цветопередачу для насыщенного изображения. Игровые функции ALLM, Game Motion Plus и Super Ultra Wide Game View уменьшают задержки и улучшают плавность изображения в играх. Набор портов включает три HDMI с поддержкой eARC, один USB Type-A и Ethernet, расширяя возможности подключения внешних устройств.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 50", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, TCL со Smart-TV, Samsung 50", Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 45 610 руб.11403 руб. в СплитТелевизор Xiaomi S Mini LED 55 2026 (L55MC-SRU)
-
В наличииЦена 45 820 руб.11455 руб. в СплитТелевизор HAIER Smart TV S4, 65" 4K Ultra HD, черный (4354352331...
-
В наличииЦена 46 480 руб.11620 руб. в СплитТелевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU
-
В наличииЦена 47 360 руб.11840 руб. в СплитТелевизор LG 55QNED82A6B.ARUG 55" 4K Ultra HD LED Smart чер.тита...
-
В наличииЦена 47 370 руб.11843 руб. в СплитТелевизор TCL 65" 65P6K LED черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2...
-
В наличииЦена 47 620 руб.11905 руб. в СплитТелевизор Digma Pro QLED 55L Google TV Frameless черный/серебри...
-
В наличииЦена 50 700 руб.12675 руб. в СплитТелевизор LG 55QNED80B6B.ARUG 55" LED 4K Ultra HD черный титан
-
В наличииЦена 51 470 руб.12868 руб. в СплитТелевизор Hisense 55U7S 55" Ultra HD Mini LED 4K
-
В наличииЦена 52 670 руб.13168 руб. в СплитТелевизор TCL 65P7K 65" 4K Ultra HD Smart TV, Google TV, черный
-
В наличииЦена 54 400 руб.13600 руб. в СплитТелевизор Digma Pro 65" QLED 65L Google TV Frameless черный/сере...
-
В наличииЦена 54 880 руб.13720 руб. в СплитТелевизор Hisense 65E7S 65" QLED Ultra HD Black, 2026
-
В наличииЦена 56 560 руб.14140 руб. в СплитТелевизор Samsung QE50QN70HAUXPY черный титан/черный 50" 4K Ultr...
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 50", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, TCL со Smart-TV, Samsung 50", Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Отзывы о товаре Телевизор Samsung 50" QE50Q7FAAUXRU Q черный, 3840x2160, 4K UltraHD, 60 Гц, Wi-Fi