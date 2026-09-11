Оперативная память Netac DDR 4 DIMM 16Gb (8Gbx2) PC25600, 3200Mhz (NTSWD4P32DP-16K)
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Netac DDR 4 DIMM 16Gb (8Gbx2) PC25600, 3200Mhz (NTSWD4P32DP-16K)
Для кого и под какие задачи
Данный комплект оперативной памяти Netac объемом 16 ГБ идеально подойдет пользователям, которые собирают сбалансированный домашний или игровой компьютер, а также выполняют апгрейд старой системы. Два модуля по 8 ГБ обеспечат комфортную работу в требовательных играх на высоких настройках, позволят держать открытыми десятки вкладок браузера параллельно с мессенджерами и офисными приложениями, а также справятся с обработкой фотографий и несложным монтажом видео. Это золотая середина между базовыми офисными наборами и дорогими высокочастотными комплектами для энтузиастов.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, которая на сегодня является самым распространенным и оптимальным по соотношению цены и производительности решением для современных настольных ПК. Планки выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их совместимость исключительно со слотами на материнских платах для стационарных компьютеров. Модули DDR4 физически и электрически несовместимы со старыми платформами DDR3 или новыми DDR5, поэтому при выборе крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет соответствующие слоты.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект предлагает суммарный объем 16 ГБ, реализованный двумя модулями по 8 ГБ каждый. Рабочая частота памяти составляет 3200 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность и заметно увеличивает отзывчивость системы, особенно в паре с современными процессорами AMD Ryzen и Intel Core. В играх такая частота минимизирует возможные микрофризы и улучшает стабильность кадровой частоты, а в рабочих приложениях ускоряет загрузку и обработку данных, делая работу с большими файлами более комфортной.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Конкретные значения таймингов и рабочее напряжение для данной модели можно уточнить в спецификациях, однако обычно память с частотой 3200 МГц работает с латентностью, обеспечивающей хороший баланс скорости и стабильности. Важной особенностью является поддержка технологии XMP (Extreme Memory Profile) от Intel, которая автоматически настраивает память на заявленную высокую частоту в один клик через BIOS материнской платы. Это избавляет пользователя от сложного ручного разгона и гарантирует стабильную работу на заводских настройках.
Совместимость с платформой
Данные модули DDR4 совместимы с подавляющим большинством современных платформ на базе процессоров Intel Core 8-го поколения и новее, а также AMD Ryzen серии 2000 и новее, при использовании материнских плат с соответствующими чипсетами (например, Intel Z390, B560 или AMD B450, X570). Для активации профиля XMP и выхода на частоту 3200 МГц необходима материнская плата, поддерживающая разгон памяти, и свежая версия BIOS. Перед покупкой всегда сверяйте список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули памяти Netac в данной серии, как правило, оснащены алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое при работе на высокой частоте под нагрузкой. Это способствует долгосрочной стабильности и позволяет памяти держать высокие скорости без троттлинга. Конструкция радиаторов обычно имеет умеренную высоту, что минимизирует риск конфликта с крупными башенными кулерами процессора, однако перед установкой в компактные корпуса или при использовании массивных систем охлаждения этот момент стоит проверить.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде готового комплекта из двух абсолютно идентичных планок по 8 ГБ. Это ключевое преимущество, так как такая комплектация позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы памяти, который вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом, положительно влияя на производительность в играх и приложениях. Для активации двухканального режима установите планки в слоты материнской платы одного цвета, обычно это первый и третий или второй и четвертый слоты.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает память DDR4 и имеет достаточное количество свободных слотов для установки двух планок. Помните, что для работы на заявленной частоте 3200 МГц необходим активация профиля XMP в BIOS, и не все базовые платы (например, с чипсетами Intel серии H) поддерживают эту функцию. Для дальнейшего расширения объема не рекомендуется смешивать этот комплект с модулями другого производителя или с иными таймингами, так как это может привести к нестабильной работе на более низких частотах. Этот комплект — отличный выбор для сбалансированной сборки, но если вы планируете профессиональную работу с 3D-рендерингом или виртуальными машинами, стоит рассмотреть варианты с большим общим объемом, например, 32 ГБ.
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Для кого и под какие задачи
Данный комплект оперативной памяти Netac объемом 16 ГБ идеально подойдет пользователям, которые собирают сбалансированный домашний или игровой компьютер, а также выполняют апгрейд старой системы. Два модуля по 8 ГБ обеспечат комфортную работу в требовательных играх на высоких настройках, позволят держать открытыми десятки вкладок браузера параллельно с мессенджерами и офисными приложениями, а также справятся с обработкой фотографий и несложным монтажом видео. Это золотая середина между базовыми офисными наборами и дорогими высокочастотными комплектами для энтузиастов.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, которая на сегодня является самым распространенным и оптимальным по соотношению цены и производительности решением для современных настольных ПК. Планки выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их совместимость исключительно со слотами на материнских платах для стационарных компьютеров. Модули DDR4 физически и электрически несовместимы со старыми платформами DDR3 или новыми DDR5, поэтому при выборе крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет соответствующие слоты.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект предлагает суммарный объем 16 ГБ, реализованный двумя модулями по 8 ГБ каждый. Рабочая частота памяти составляет 3200 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность и заметно увеличивает отзывчивость системы, особенно в паре с современными процессорами AMD Ryzen и Intel Core. В играх такая частота минимизирует возможные микрофризы и улучшает стабильность кадровой частоты, а в рабочих приложениях ускоряет загрузку и обработку данных, делая работу с большими файлами более комфортной.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Конкретные значения таймингов и рабочее напряжение для данной модели можно уточнить в спецификациях, однако обычно память с частотой 3200 МГц работает с латентностью, обеспечивающей хороший баланс скорости и стабильности. Важной особенностью является поддержка технологии XMP (Extreme Memory Profile) от Intel, которая автоматически настраивает память на заявленную высокую частоту в один клик через BIOS материнской платы. Это избавляет пользователя от сложного ручного разгона и гарантирует стабильную работу на заводских настройках.
Совместимость с платформой
Данные модули DDR4 совместимы с подавляющим большинством современных платформ на базе процессоров Intel Core 8-го поколения и новее, а также AMD Ryzen серии 2000 и новее, при использовании материнских плат с соответствующими чипсетами (например, Intel Z390, B560 или AMD B450, X570). Для активации профиля XMP и выхода на частоту 3200 МГц необходима материнская плата, поддерживающая разгон памяти, и свежая версия BIOS. Перед покупкой всегда сверяйте список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули памяти Netac в данной серии, как правило, оснащены алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое при работе на высокой частоте под нагрузкой. Это способствует долгосрочной стабильности и позволяет памяти держать высокие скорости без троттлинга. Конструкция радиаторов обычно имеет умеренную высоту, что минимизирует риск конфликта с крупными башенными кулерами процессора, однако перед установкой в компактные корпуса или при использовании массивных систем охлаждения этот момент стоит проверить.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде готового комплекта из двух абсолютно идентичных планок по 8 ГБ. Это ключевое преимущество, так как такая комплектация позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы памяти, который вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом, положительно влияя на производительность в играх и приложениях. Для активации двухканального режима установите планки в слоты материнской платы одного цвета, обычно это первый и третий или второй и четвертый слоты.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает память DDR4 и имеет достаточное количество свободных слотов для установки двух планок. Помните, что для работы на заявленной частоте 3200 МГц необходим активация профиля XMP в BIOS, и не все базовые платы (например, с чипсетами Intel серии H) поддерживают эту функцию. Для дальнейшего расширения объема не рекомендуется смешивать этот комплект с модулями другого производителя или с иными таймингами, так как это может привести к нестабильной работе на более низких частотах. Этот комплект — отличный выбор для сбалансированной сборки, но если вы планируете профессиональную работу с 3D-рендерингом или виртуальными машинами, стоит рассмотреть варианты с большим общим объемом, например, 32 ГБ.
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