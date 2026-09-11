Top.Mail.Ru
Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator Pro Extended Set (Набор), холодный свет, аккумулято купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator Pro Extended Set (Набор), холодный свет, аккумулято

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator Pro Extended Set (Набор), холодный свет, аккумулято - фото 1
Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator Pro Extended Set (Набор), холодный свет, аккумулято - фото 2
Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator Pro Extended Set (Набор), холодный свет, аккумулято - фото 3
Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator Pro Extended Set (Набор), холодный свет, аккумулято - фото 4
Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator Pro Extended Set (Набор), холодный свет, аккумулято - фото 5
Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator Pro Extended Set (Набор), холодный свет, аккумулято - фото 6
Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator Pro Extended Set (Набор), холодный свет, аккумулято - фото 7
Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator Pro Extended Set (Набор), холодный свет, аккумулято - фото 8
Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator Pro Extended Set (Набор), холодный свет, аккумулято - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Тип питания
аккумулятор
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator Pro Extended Set (Набор), холодный свет, аккумулято - фото 1
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator Pro Extended Set (Набор), холодный свет, аккумулято - фото 2
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator Pro Extended Set (Набор), холодный свет, аккумулято - фото 3
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator Pro Extended Set (Набор), холодный свет, аккумулято - фото 4
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator Pro Extended Set (Набор), холодный свет, аккумулято - фото 5
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator Pro Extended Set (Набор), холодный свет, аккумулято - фото 6
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator Pro Extended Set (Набор), холодный свет, аккумулято - фото 7
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator Pro Extended Set (Набор), холодный свет, аккумулято - фото 8
  • Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator Pro Extended Set (Набор), холодный свет, аккумулято - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%
17 700 руб.  20 482 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 565555
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х25х6
Вес, г.
140

Описание товара Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator Pro Extended Set (Набор), холодный свет, аккумулято

PREDATOR PRO — самый дальнобойный тактический фонарь ARMYTEK теперь С магнитной зарядкой Модель с узким направленным лучом света впечатляющей дальности для решения тактических задач и охоты. Четкое центральное пятно с минимальной боковой засветкой позволяет высвечивать объекты, находящиеся на расстоянии до 501 метра. Идеален для использования на дистанции 100-300 метров. Четкое центральное пятно и минимальная боковая засветка для направленного освещения цели. Pro Мощная электроника обеспечивает постоянную яркость света даже при температуре -40 °C и не полностью заряженном аккумуляторе. Специальный прецизионно рассчитанный рефлектор для диода модификации High Intensity, обеспечивающего в 1.5 раза более высокую дальность света по сравнению с обычным диодом, и закаленное стекло с просветляющим покрытием для максимальной дальнобойности создают четкое центральное пятно света с минимальной боковой засветкой при яркости в 1500 люмен. Диаметр пятна света составляет 9 метров на расстоянии 100 метров. Выдерживает отдачу любого калибра благодаря улучшенным пружинам и размещению драйвера в усиленной капсуле с защитным компаундом.

Отзывы о товаре Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator Pro Extended Set (Набор), холодный свет, аккумулято




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Armytek
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Водонепроницаемый корпус
да
Тип питания
аккумулятор
Тип батарей
li-Ion
Комплектация элементом питания
есть
Страна производитель
Китай
Описание
PREDATOR PRO — самый дальнобойный тактический фонарь ARMYTEK теперь С магнитной зарядкой Модель с узким направленным лучом света впечатляющей дальности для решения тактических задач и охоты. Четкое центральное пятно с минимальной боковой засветкой позволяет высвечивать объекты, находящиеся на расстоянии до 501 метра. Идеален для использования на дистанции 100-300 метров. Четкое центральное пятно и минимальная боковая засветка для направленного освещения цели. Pro Мощная электроника обеспечивает постоянную яркость света даже при температуре -40 °C и не полностью заряженном аккумуляторе. Специальный прецизионно рассчитанный рефлектор для диода модификации High Intensity, обеспечивающего в 1.5 раза более высокую дальность света по сравнению с обычным диодом, и закаленное стекло с просветляющим покрытием для максимальной дальнобойности создают четкое центральное пятно света с минимальной боковой засветкой при яркости в 1500 люмен. Диаметр пятна света составляет 9 метров на расстоянии 100 метров. Выдерживает отдачу любого калибра благодаря улучшенным пружинам и размещению драйвера в усиленной капсуле с защитным компаундом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator Pro Extended Set (Набор), холодный свет, аккумулято - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...