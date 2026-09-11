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Характеристики
Тип товара
Фонарь универсальный
Количество ламп
1
Тип питания
аккумулятор
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%
17 700 руб.
20 482
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 565555
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Описание товара Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator Pro Extended Set (Набор), холодный свет, аккумулято
PREDATOR PRO — самый дальнобойный тактический фонарь ARMYTEK теперь С магнитной зарядкой Модель с узким направленным лучом света впечатляющей дальности для решения тактических задач и охоты. Четкое центральное пятно с минимальной боковой засветкой позволяет высвечивать объекты, находящиеся на расстоянии до 501 метра. Идеален для использования на дистанции 100-300 метров. Четкое центральное пятно и минимальная боковая засветка для направленного освещения цели. Pro Мощная электроника обеспечивает постоянную яркость света даже при температуре -40 °C и не полностью заряженном аккумуляторе. Специальный прецизионно рассчитанный рефлектор для диода модификации High Intensity, обеспечивающего в 1.5 раза более высокую дальность света по сравнению с обычным диодом, и закаленное стекло с просветляющим покрытием для максимальной дальнобойности создают четкое центральное пятно света с минимальной боковой засветкой при яркости в 1500 люмен. Диаметр пятна света составляет 9 метров на расстоянии 100 метров. Выдерживает отдачу любого калибра благодаря улучшенным пружинам и размещению драйвера в усиленной капсуле с защитным компаундом.
PREDATOR PRO — самый дальнобойный тактический фонарь ARMYTEK теперь С магнитной зарядкой Модель с узким направленным лучом света впечатляющей дальности для решения тактических задач и охоты. Четкое центральное пятно с минимальной боковой засветкой позволяет высвечивать объекты, находящиеся на расстоянии до 501 метра. Идеален для использования на дистанции 100-300 метров. Четкое центральное пятно и минимальная боковая засветка для направленного освещения цели. Pro Мощная электроника обеспечивает постоянную яркость света даже при температуре -40 °C и не полностью заряженном аккумуляторе. Специальный прецизионно рассчитанный рефлектор для диода модификации High Intensity, обеспечивающего в 1.5 раза более высокую дальность света по сравнению с обычным диодом, и закаленное стекло с просветляющим покрытием для максимальной дальнобойности создают четкое центральное пятно света с минимальной боковой засветкой при яркости в 1500 люмен. Диаметр пятна света составляет 9 метров на расстоянии 100 метров. Выдерживает отдачу любого калибра благодаря улучшенным пружинам и размещению драйвера в усиленной капсуле с защитным компаундом.
Фонарь светодиодный тактический Armytek Predator Pro Extended Set (Набор), холодный свет, аккумулято - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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