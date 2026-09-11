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Универсальный диспенсер встраиваемый AM.PM X-Joy A8437122 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Универсальный диспенсер встраиваемый AM.PM X-Joy A8437122 черный

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Универсальный диспенсер встраиваемый AM.PM X-Joy A8437122 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Диспенсер для жидкого мыла
Установка (монтаж)
встраиваемый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541896
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Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Диспенсер для жидкого мыла
Установка (монтаж)
встраиваемый
Размеры в упаковке, см
27х11х5
Вес, г.
161

Описание товара Универсальный диспенсер встраиваемый AM.PM X-Joy A8437122 черный

Универсальный диспенсер AM PM X-Joy черный A8437122 станет незаменимым аксессуаром к дизайну кухни или ванной комнаты. Диспенсер произведен из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии. Плавный ход механизма помпы позволяет сократить расход жидких средств.

Отзывы о товаре Универсальный диспенсер встраиваемый AM.PM X-Joy A8437122 черный




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Диспенсер для жидкого мыла
Установка (монтаж)
встраиваемый
Описание
Универсальный диспенсер AM PM X-Joy черный A8437122 станет незаменимым аксессуаром к дизайну кухни или ванной комнаты. Диспенсер произведен из нержавеющей стали, устойчивой к коррозии. Плавный ход механизма помпы позволяет сократить расход жидких средств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Универсальный диспенсер встраиваемый AM.PM X-Joy A8437122 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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