Top.Mail.Ru
Держатель для полотениц WasserKRAFT Ammer 7022, 32 cm 9060459 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Держатель для полотениц WasserKRAFT Ammer 7022, 32 cm 9060459

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Держатель для полотениц WasserKRAFT Ammer 7022, 32 cm 9060459
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель полотенец
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-6%
1 360 руб.  1 440 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 127274
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Держатель для полотениц WasserKRAFT Ammer 7022, 32 cm 9060459
1 360 руб. -6%
1 440 руб.
  • Гарантия производителя: 5 лет
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Ammer
filter_none Товар входит в коллекцию Ammer

Коллекция Ammer


Характеристики

Бренд
Wasserkraft
Тип товара
Держатель полотенец
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
держатель, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
60x83x388
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
46х14х8
Вес, г.
670

Описание товара Держатель для полотениц WasserKRAFT Ammer 7022, 32 cm 9060459

Аксессуар изготовлен из качественного материала, отличается изысканным дизайном и практичностью. Отлично вписывается в современный интерьер.

Отзывы о товаре Держатель для полотениц WasserKRAFT Ammer 7022, 32 cm 9060459




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Wasserkraft
Тип товара
Держатель полотенец
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
держатель, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
60x83x388
Страна производитель
Германия
Описание
Аксессуар изготовлен из качественного материала, отличается изысканным дизайном и практичностью. Отлично вписывается в современный интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель для полотениц WasserKRAFT Ammer 7022, 32 cm 9060459 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1360 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...