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Держатель для полотениц WasserKRAFT Ammer 7022 9060460 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Держатель для полотениц WasserKRAFT Ammer 7022 9060460

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Держатель для полотениц WasserKRAFT Ammer 7022 9060460
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель полотенец
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%
1 380 руб.  1 530 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 127479
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Держатель для полотениц WasserKRAFT Ammer 7022 9060460
1 380 руб. -10%
1 530 руб.
  • Гарантия производителя: 5 лет
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Ammer
filter_none Товар входит в коллекцию Ammer

Коллекция Ammer


Характеристики

Бренд
Wasserkraft
Тип товара
Держатель полотенец
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
держатель, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
140x75x295
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
30х14х8
Вес, г.
560

Описание товара Держатель для полотениц WasserKRAFT Ammer 7022 9060460

Аксессуар изготовлен из качественного материала, отличается изысканным дизайном и практичностью. Отлично вписывается в современный интерьер.

Отзывы о товаре Держатель для полотениц WasserKRAFT Ammer 7022 9060460




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Характеристики
Бренд
Wasserkraft
Тип товара
Держатель полотенец
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
держатель, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
140x75x295
Страна производитель
Германия
Описание
Аксессуар изготовлен из качественного материала, отличается изысканным дизайном и практичностью. Отлично вписывается в современный интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель для полотениц WasserKRAFT Ammer 7022 9060460 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1380 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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