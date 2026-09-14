Бумагодержатель с крышкой FIXSEN TREND (FX-97810)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Держатель
Стиль
модерн
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%1 560 руб. 2 610 руб.
В наличии
Код товара: 469908
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 560 руб. -40%
2 610 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Держатель
Стиль
модерн
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Комплектация
держатель, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
120x70x140
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х19х3
Вес, г.
390
Описание товара Бумагодержатель с крышкой FIXSEN TREND (FX-97810)
Trend — стильная коллекция черного цвета. Идеальная геометрия, ровные грани и строгая форма основания подчеркивают направление дизайна в интерьере. Матовая поверхность аксессуаров облегчает уход за изделиями. Мы продумали каждую деталь этой коллекции.
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Бренд
Тип товара
Держатель
Стиль
модерн
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Комплектация
держатель, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
120x70x140
Страна производитель
Китай
Trend — стильная коллекция черного цвета. Идеальная геометрия, ровные грани и строгая форма основания подчеркивают направление дизайна в интерьере. Матовая поверхность аксессуаров облегчает уход за изделиями. Мы продумали каждую деталь этой коллекции.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Бумагодержатель с крышкой FIXSEN TREND (FX-97810) – стоимость товара 1560 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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