Двойной крючок AM.PM Sense A7435600 хром
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Двойной крючок AM.PM Sense A7435600 хром
Богатство и вариативность коллекции аксессуаров Sense L позволит подобрать все для создания по-настоящему красивой семейной ванной комнаты.. В этой коллекции представлен широкий ассортимент продуктов для каждого члена семьи: безопасные поручни для ванны, вместительные двойные стаканы, функциональная угловая корзина для душа.. Коллекция аксессуаров выполнена в скандинавском стиле, для которого характерны простые и симметричные формы, невероятная эргономичность и проработанные до мелочей детали.. Все продукты коллекции произведены из сплава металлов высочайшего качества, с многослойным, стойким к истиранию хромовым покрытием. В аксессуарах используется закаленное матовое стекло, которое абсолютно безопасно: даже разбиваясь, оно не оставляет острых осколков.
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Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальное качество, набор для установки в комплекте
Достоинства:
Комментарий:
Очень качественные, выглядят дорого, функциональные!!!
Достоинства:
Комментарий:
Огромное спасибо продавцу. Не первый раз покупаю в его магазине. Сейчас у нас идет ремонт и все аксессуары в ванную решили взять Am.Pm. Берите, не сомневайтесь! Качество превосходное. Продавец всегда идет на встречу, буду дальше заказывать в его магазине
Достоинства:
Комментарий:
удобные крючки. Спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Крючки отличного качества, дорого, но оно того стоит. Поставил и забыл.
Достоинства:
Комментарий:
Смотрися хорошо. Упаковка и комплект в норме
Достоинства:
Комментарий:
Выглядит достойно, пока не повесили, надеемся на качественный товар
Достоинства:
Комментарий:
Отлично смотрится в интерьере, крепкий
Достоинства:
Комментарий:
Красивые крючки, хорошо упакованы.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие качественные крючки. Много чего купила из этого бренда. Довольна всем товаром!
Достоинства:
Комментарий:
Один крючок на два полотенца. Качество хорошее.
Достоинства:
Комментарий:
хорошие, качественные но дороговато. если надо берём. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
тщательно все упаковано, доставка срок
Достоинства:
Комментарий:
качественный крючёк, тяжёлый, всё понравилось, кроме цены
Достоинства:
Комментарий:
Отличные крючки, стильные, тяжелые, качественные!
Достоинства:
Комментарий:
Отличного качества крючок. Покупаю третью вещь данного производителя. Все качественное.
Достоинства:
Комментарий:
Безупречное немецкое качество, стильный и надёжный крючок, рекомендую!!!
Достоинства:
Комментарий:
Красивый крючке выглядит дорого. Надеюсь прослушать долго
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, качественный, тяжёленький крючок. Понравился. Крепление к стене надёжное.
Достоинства:
Комментарий:
Качественный крючок, массивный. Покрытие идеальное. Посмотрю в эксплуатации, время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
Красивый крючок, выглядит стильно и дорого.
Достоинства:
Комментарий:
В е как надо. Покупаю эту линию. Довольна.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный крючок от всем известной фирмы. Держится хорошо, не поворачивается, то, что нужно!
Достоинства:
Комментарий:
Отлично спасибо задача была выполнена
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный, тяжелый , крепление надежное
Достоинства:
Комментарий:
Качественный крючок, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Материал действительно металл! Без дефектов, каждый крючок зеркальный и гладкий. Взяла два: в ванную и туалет. Крепёж в комплекте. Упаковано всё было тщательно. Пока не монтировали.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный крючок. Великолепно вписался к ранее установленному держателю для туалетной бумаги той же колекции
Достоинства:
Комментарий:
Крючки замечательные, быстро приехали, всё в комплекте для установки.
Отзывы о товаре Двойной крючок AM.PM Sense A7435600 хром
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальное качество, набор для установки в комплекте
Достоинства:
Комментарий:
Очень качественные, выглядят дорого, функциональные!!!
Достоинства:
Комментарий:
Огромное спасибо продавцу. Не первый раз покупаю в его магазине. Сейчас у нас идет ремонт и все аксессуары в ванную решили взять Am.Pm. Берите, не сомневайтесь! Качество превосходное. Продавец всегда идет на встречу, буду дальше заказывать в его магазине
Достоинства:
Комментарий:
удобные крючки. Спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Крючки отличного качества, дорого, но оно того стоит. Поставил и забыл.
Достоинства:
Комментарий:
Смотрися хорошо. Упаковка и комплект в норме
Достоинства:
Комментарий:
Выглядит достойно, пока не повесили, надеемся на качественный товар
Достоинства:
Комментарий:
Отлично смотрится в интерьере, крепкий
Достоинства:
Комментарий:
Красивые крючки, хорошо упакованы.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие качественные крючки. Много чего купила из этого бренда. Довольна всем товаром!
Достоинства:
Комментарий:
Один крючок на два полотенца. Качество хорошее.
Достоинства:
Комментарий:
хорошие, качественные но дороговато. если надо берём. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
тщательно все упаковано, доставка срок
Достоинства:
Комментарий:
качественный крючёк, тяжёлый, всё понравилось, кроме цены
Достоинства:
Комментарий:
Отличные крючки, стильные, тяжелые, качественные!
Достоинства:
Комментарий:
Отличного качества крючок. Покупаю третью вещь данного производителя. Все качественное.
Достоинства:
Комментарий:
Безупречное немецкое качество, стильный и надёжный крючок, рекомендую!!!
Достоинства:
Комментарий:
Красивый крючке выглядит дорого. Надеюсь прослушать долго
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, качественный, тяжёленький крючок. Понравился. Крепление к стене надёжное.
Достоинства:
Комментарий:
Качественный крючок, массивный. Покрытие идеальное. Посмотрю в эксплуатации, время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
Красивый крючок, выглядит стильно и дорого.
Достоинства:
Комментарий:
В е как надо. Покупаю эту линию. Довольна.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный крючок от всем известной фирмы. Держится хорошо, не поворачивается, то, что нужно!
Достоинства:
Комментарий:
Отлично спасибо задача была выполнена
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный, тяжелый , крепление надежное
Достоинства:
Комментарий:
Качественный крючок, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Материал действительно металл! Без дефектов, каждый крючок зеркальный и гладкий. Взяла два: в ванную и туалет. Крепёж в комплекте. Упаковано всё было тщательно. Пока не монтировали.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный крючок. Великолепно вписался к ранее установленному держателю для туалетной бумаги той же колекции
Достоинства:
Комментарий:
Крючки замечательные, быстро приехали, всё в комплекте для установки.