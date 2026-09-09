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Держатель для туалетной бумаги AM.PM Sense A7434100 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Держатель для туалетной бумаги AM.PM Sense A7434100 хром

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Держатель для туалетной бумаги AM.PM Sense A7434100 хром - фото 1
Держатель для туалетной бумаги AM.PM Sense A7434100 хром - фото 2
Держатель для туалетной бумаги AM.PM Sense A7434100 хром - фото 3
Держатель для туалетной бумаги AM.PM Sense A7434100 хром - фото 4
Держатель для туалетной бумаги AM.PM Sense A7434100 хром - фото 5
Держатель для туалетной бумаги AM.PM Sense A7434100 хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель туалетной бумаги
Установка (монтаж)
настенный
  • Держатель для туалетной бумаги AM.PM Sense A7434100 хром - фото 1
  • Держатель для туалетной бумаги AM.PM Sense A7434100 хром - фото 2
  • Держатель для туалетной бумаги AM.PM Sense A7434100 хром - фото 3
  • Держатель для туалетной бумаги AM.PM Sense A7434100 хром - фото 4
  • Держатель для туалетной бумаги AM.PM Sense A7434100 хром - фото 5
  • Держатель для туалетной бумаги AM.PM Sense A7434100 хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 322124
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Коллекция Sense
filter_none Товар входит в коллекцию Sense

Коллекция Sense


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Держатель туалетной бумаги
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
21х21х6
Вес, г.
300

Описание товара Держатель для туалетной бумаги AM.PM Sense A7434100 хром

Богатство и вариативность коллекции аксессуаров Sense L позволит подобрать все для создания по-настоящему красивой семейной ванной комнаты.. В этой коллекции представлен широкий ассортимент продуктов для каждого члена семьи: безопасные поручни для ванны, вместительные двойные стаканы, функциональная угловая корзина для душа.. Коллекция аксессуаров выполнена в скандинавском стиле, для которого характерны простые и симметричные формы, невероятная эргономичность и проработанные до мелочей детали.. Все продукты коллекции произведены из сплава металлов высочайшего качества, с многослойным, стойким к истиранию хромовым покрытием. В аксессуарах используется закаленное матовое стекло, которое абсолютно безопасно: даже разбиваясь, оно не оставляет острых осколков.

Отзывы о товаре Держатель для туалетной бумаги AM.PM Sense A7434100 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Держатель туалетной бумаги
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Богатство и вариативность коллекции аксессуаров Sense L позволит подобрать все для создания по-настоящему красивой семейной ванной комнаты.. В этой коллекции представлен широкий ассортимент продуктов для каждого члена семьи: безопасные поручни для ванны, вместительные двойные стаканы, функциональная угловая корзина для душа.. Коллекция аксессуаров выполнена в скандинавском стиле, для которого характерны простые и симметричные формы, невероятная эргономичность и проработанные до мелочей детали.. Все продукты коллекции произведены из сплава металлов высочайшего качества, с многослойным, стойким к истиранию хромовым покрытием. В аксессуарах используется закаленное матовое стекло, которое абсолютно безопасно: даже разбиваясь, оно не оставляет острых осколков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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