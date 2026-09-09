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Мыльница AM.PM Sense A7434600 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мыльница AM.PM Sense A7434600 хром

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Мыльница AM.PM Sense A7434600 хром - фото 1
Мыльница AM.PM Sense A7434600 хром - фото 2
Мыльница AM.PM Sense A7434600 хром - фото 3
Мыльница AM.PM Sense A7434600 хром - фото 4
Мыльница AM.PM Sense A7434600 хром - фото 5
Мыльница AM.PM Sense A7434600 хром - фото 6
Мыльница AM.PM Sense A7434600 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
серебристый
  • Мыльница AM.PM Sense A7434600 хром - фото 1
  • Мыльница AM.PM Sense A7434600 хром - фото 2
  • Мыльница AM.PM Sense A7434600 хром - фото 3
  • Мыльница AM.PM Sense A7434600 хром - фото 4
  • Мыльница AM.PM Sense A7434600 хром - фото 5
  • Мыльница AM.PM Sense A7434600 хром - фото 6
  • Мыльница AM.PM Sense A7434600 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%
2 590 руб.  2 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 322034
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Коллекция Sense
filter_none Товар входит в коллекцию Sense

Коллекция Sense


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуар
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
серебристый
Комплектация
Мыльница
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х18х6
Вес, г.
200

Описание товара Мыльница AM.PM Sense A7434600 хром

Аксессуары для ванной комнаты от бренда AM.PM представляют собой идеальное сочетание стиля, функциональности и качества. Изготовленные в Германии, эти аксессуары гарантируют долговечность и надежность в использовании. Их дизайн продуман до мелочей, чтобы гармонично вписаться в любой интерьер ванной комнаты. С шириной 15 см и высотой 3,8 см, аксессуары AM.PM предлагают оптимальное соотношение компактности и удобства. Они идеально подходят для размещения на стене, обеспечивая легкий доступ к необходимым вещам и экономя пространство в вашей ванной комнате. Фурнитура выполнена в элегантном серебристом цвете, который подчеркивает современный и изысканный стиль. Такие аксессуары не только выполняют практическую функцию, но и служат украшением интерьера, добавляя в него изысканные акценты. Аксессуары от AM.PM — это выбор тех, кто ценит качество, стиль и комфорт в деталях. Благодаря сочетанию инновационного дизайна с высоким качеством материалов, они станут незаменимым элементом вашей ванной комнаты.

Отзывы о товаре Мыльница AM.PM Sense A7434600 хром




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуар
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
серебристый
Комплектация
Мыльница
Страна производитель
Китай
Описание
Аксессуары для ванной комнаты от бренда AM.PM представляют собой идеальное сочетание стиля, функциональности и качества. Изготовленные в Германии, эти аксессуары гарантируют долговечность и надежность в использовании. Их дизайн продуман до мелочей, чтобы гармонично вписаться в любой интерьер ванной комнаты. С шириной 15 см и высотой 3,8 см, аксессуары AM.PM предлагают оптимальное соотношение компактности и удобства. Они идеально подходят для размещения на стене, обеспечивая легкий доступ к необходимым вещам и экономя пространство в вашей ванной комнате. Фурнитура выполнена в элегантном серебристом цвете, который подчеркивает современный и изысканный стиль. Такие аксессуары не только выполняют практическую функцию, но и служат украшением интерьера, добавляя в него изысканные акценты. Аксессуары от AM.PM — это выбор тех, кто ценит качество, стиль и комфорт в деталях. Благодаря сочетанию инновационного дизайна с высоким качеством материалов, они станут незаменимым элементом вашей ванной комнаты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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