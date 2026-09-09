Мыльница AM.PM Sense A7434600 хром
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Характеристики
Описание товара Мыльница AM.PM Sense A7434600 хром
Аксессуары для ванной комнаты от бренда AM.PM представляют собой идеальное сочетание стиля, функциональности и качества. Изготовленные в Германии, эти аксессуары гарантируют долговечность и надежность в использовании. Их дизайн продуман до мелочей, чтобы гармонично вписаться в любой интерьер ванной комнаты. С шириной 15 см и высотой 3,8 см, аксессуары AM.PM предлагают оптимальное соотношение компактности и удобства. Они идеально подходят для размещения на стене, обеспечивая легкий доступ к необходимым вещам и экономя пространство в вашей ванной комнате. Фурнитура выполнена в элегантном серебристом цвете, который подчеркивает современный и изысканный стиль. Такие аксессуары не только выполняют практическую функцию, но и служат украшением интерьера, добавляя в него изысканные акценты. Аксессуары от AM.PM — это выбор тех, кто ценит качество, стиль и комфорт в деталях. Благодаря сочетанию инновационного дизайна с высоким качеством материалов, они станут незаменимым элементом вашей ванной комнаты.
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