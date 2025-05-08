Кольцо для полотенец AM.PM Sense A7434400 хром
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кольцо для полотенец AM.PM Sense A7434400 хром
Богатство и вариативность коллекции аксессуаров Sense L позволит подобрать все для создания по-настоящему красивой семейной ванной комнаты.. В этой коллекции представлен широкий ассортимент продуктов для каждого члена семьи: безопасные поручни для ванны, вместительные двойные стаканы, функциональная угловая корзина для душа.. Коллекция аксессуаров выполнена в скандинавском стиле, для которого характерны простые и симметричные формы, невероятная эргономичность и проработанные до мелочей детали.. Все продукты коллекции произведены из сплава металлов высочайшего качества, с многослойным, стойким к истиранию хромовым покрытием. В аксессуарах используется закаленное матовое стекло, которое абсолютно безопасно: даже разбиваясь, оно не оставляет острых осколков.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Достоинства:
Комментарий:
Заводская упаковка. Качественный товар. Заказала аксессуары для ванной одной коллекции. Покупкой довольна
Достоинства:
Комментарий:
Отличный держатель для полотенец. Покупкой довольна.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая вешалка, качественная
Достоинства:
Комментарий:
повесил. крепление прочное хром качественный
Достоинства:
Комментарий:
Удобно, полотенце с него не соскальзывает, как с крючка
Достоинства:
Комментарий:
немного кривовата но не критичка
Достоинства:
Комментарий:
Хлипковато сделано, очень легкое, вместо металла фольга
Достоинства:
Комментарий:
Пришло вовремя, все целое, выглядит отлично, мой любимый размер.
Достоинства:
Комментарий:
Надежная конструкция. Смотрится красиво. В комплекте дюбеля и саморезы для крепления.
Достоинства:
Комментарий:
Всегда беру товар данного производителя. Товар пришёл быстро, хорошо упакован, качественный. К покупке советую. Спасибо производителю за качественный товар.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично вписалось в интерьер
Достоинства:
Комментарий:
Очень стильное и удобное в пользовании кольцо на стене закрепили хорошо и легко. Рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Заказали уже второе кольцо. Первое послужило 2 года, но дети на нем висели, вытирая руки, от этого крепление поломалось. Вообще, товар хороший, качество тоже
Достоинства:
Комментарий:
Классный держатель. И по размерам и по качеству.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее кольцо для полотенец, отлично смотрится.Спасибо!!
Достоинства:
Комментарий:
покупаю всегда am.pm,не сомневаясь в качестве
Достоинства:
Комментарий:
Не скрипит, не отваливается
Достоинства:
Комментарий:
Ещё не устанавливали, но купили много элементов из этой коллекции, надеюсь в ваннлй с ними будет уютнее.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный дизайн, легко смотрится
Достоинства:
Комментарий:
просто супер держатель. держит даже большое полотенце
Достоинства:
Комментарий:
Смотрится тяжелее, чем есть на самом деле .
Достоинства:
Комментарий:
Обычный, красивый. Не скрипит, как некоторые дешевые)
Отзывы о товаре Кольцо для полотенец AM.PM Sense A7434400 хром
Достоинства:
Комментарий:
Заводская упаковка. Качественный товар. Заказала аксессуары для ванной одной коллекции. Покупкой довольна
Достоинства:
Комментарий:
Отличный держатель для полотенец. Покупкой довольна.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая вешалка, качественная
Достоинства:
Комментарий:
повесил. крепление прочное хром качественный
Достоинства:
Комментарий:
Удобно, полотенце с него не соскальзывает, как с крючка
Достоинства:
Комментарий:
немного кривовата но не критичка
Достоинства:
Комментарий:
Хлипковато сделано, очень легкое, вместо металла фольга
Достоинства:
Комментарий:
Пришло вовремя, все целое, выглядит отлично, мой любимый размер.
Достоинства:
Комментарий:
Надежная конструкция. Смотрится красиво. В комплекте дюбеля и саморезы для крепления.
Достоинства:
Комментарий:
Всегда беру товар данного производителя. Товар пришёл быстро, хорошо упакован, качественный. К покупке советую. Спасибо производителю за качественный товар.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично вписалось в интерьер
Достоинства:
Комментарий:
Очень стильное и удобное в пользовании кольцо на стене закрепили хорошо и легко. Рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Заказали уже второе кольцо. Первое послужило 2 года, но дети на нем висели, вытирая руки, от этого крепление поломалось. Вообще, товар хороший, качество тоже
Достоинства:
Комментарий:
Классный держатель. И по размерам и по качеству.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее кольцо для полотенец, отлично смотрится.Спасибо!!
Достоинства:
Комментарий:
покупаю всегда am.pm,не сомневаясь в качестве
Достоинства:
Комментарий:
Не скрипит, не отваливается
Достоинства:
Комментарий:
Ещё не устанавливали, но купили много элементов из этой коллекции, надеюсь в ваннлй с ними будет уютнее.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный дизайн, легко смотрится
Достоинства:
Комментарий:
просто супер держатель. держит даже большое полотенце
Достоинства:
Комментарий:
Смотрится тяжелее, чем есть на самом деле .
Достоинства:
Комментарий:
Обычный, красивый. Не скрипит, как некоторые дешевые)