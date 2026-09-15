Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, НЕРЖ)
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Характеристики
Тип товара
Дозатор для жидкого мыла
Стиль
современный
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
внутренний (скрытый монтаж)
Цвет фурнитуры
шварц
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%1 530 руб. 2 250 руб.
В наличии
Код товара: 682845
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 530 руб. -32%
2 250 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дозатор для жидкого мыла
Стиль
современный
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
внутренний (скрытый монтаж)
Цвет фурнитуры
шварц
Комплектация
дозатор, колба, инструкция
Габариты (ВxГxШ), мм
240х50х90
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х6
Вес, г.
500
Описание товара Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, НЕРЖ)
Дозатор для жидкого мыла Granula 1403 - это стильный и удобный аксессуар для вашей кухни. Изготовленный из высококачественных материалов, он имеет колбу из пластика 350 мл и дозатор из нержавеющей стали. Доступен в 10 фирменных цветах, окрашен в цвет кухонных моек и смесителей Granula. Легко заправляется жидким моющим средством для мытья посуды, долив которого осуществляется вверху. Так же просто монтируется в отверстие 25-35 мм., для чего вам необходимо использовать коронку по камню или сверло по стали. Сделайте свою кухню более практичной и стильной с дозатором для жидкого мыла Granula 1403.
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Бренд
Тип товара
Дозатор для жидкого мыла
Стиль
современный
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
внутренний (скрытый монтаж)
Цвет фурнитуры
шварц
Комплектация
дозатор, колба, инструкция
Габариты (ВxГxШ), мм
240х50х90
Страна производитель
Китай
Дозатор для жидкого мыла Granula 1403 - это стильный и удобный аксессуар для вашей кухни. Изготовленный из высококачественных материалов, он имеет колбу из пластика 350 мл и дозатор из нержавеющей стали. Доступен в 10 фирменных цветах, окрашен в цвет кухонных моек и смесителей Granula. Легко заправляется жидким моющим средством для мытья посуды, долив которого осуществляется вверху. Так же просто монтируется в отверстие 25-35 мм., для чего вам необходимо использовать коронку по камню или сверло по стали. Сделайте свою кухню более практичной и стильной с дозатором для жидкого мыла Granula 1403.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Дозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, НЕРЖ) - данный товар вы можете купить по цене 1530 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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