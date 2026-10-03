Подстаканник WasserKRAFT Lopau K-6028 9062885
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Подстаканник
Стиль
модерн
Материал
металл, пластик, стекло
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
хром, никель
Цвет
хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%1 310 руб. 1 440 руб.
В наличии
Код товара: 455945
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 310 руб. -9%
1 440 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Подстаканник
Стиль
модерн
Материал
металл, пластик, стекло
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
хром, никель
Цвет
хром
Комплектация
стакан, держатель, уплотнительные кольца, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
78х105х130
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
22х19х8
Вес, г.
500
Описание товара Подстаканник WasserKRAFT Lopau K-6028 9062885
Стильный и практичный аксессуар для ванной комнаты. Выполнен в современном стиле из стекла и металла.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Подстаканник
Стиль
модерн
Материал
металл, пластик, стекло
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
хром, никель
Цвет
хром
Комплектация
стакан, держатель, уплотнительные кольца, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
78х105х130
Страна производитель
Германия
Стильный и практичный аксессуар для ванной комнаты. Выполнен в современном стиле из стекла и металла.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Подстаканник WasserKRAFT Lopau K-6028 9062885 - стоимость товара 1310 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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