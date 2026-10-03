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Подстаканник WasserKRAFT Lopau K-6028 9062885 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Подстаканник WasserKRAFT Lopau K-6028 9062885

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Подстаканник WasserKRAFT Lopau K-6028 9062885 - фото 1
Подстаканник WasserKRAFT Lopau K-6028 9062885 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подстаканник
Стиль
модерн
Материал
металл, пластик, стекло
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
хром, никель
Цвет
хром
  • Подстаканник WasserKRAFT Lopau K-6028 9062885 - фото 1
  • Подстаканник WasserKRAFT Lopau K-6028 9062885 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%
1 310 руб.  1 440 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 455945
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Подстаканник WasserKRAFT Lopau K-6028 9062885
1 310 руб. -9%
1 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wasserkraft
Тип товара
Подстаканник
Стиль
модерн
Материал
металл, пластик, стекло
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
хром, никель
Цвет
хром
Комплектация
стакан, держатель, уплотнительные кольца, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
78х105х130
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
22х19х8
Вес, г.
500

Описание товара Подстаканник WasserKRAFT Lopau K-6028 9062885

Стильный и практичный аксессуар для ванной комнаты. Выполнен в современном стиле из стекла и металла.

Отзывы о товаре Подстаканник WasserKRAFT Lopau K-6028 9062885




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Характеристики
Бренд
Wasserkraft
Тип товара
Подстаканник
Стиль
модерн
Материал
металл, пластик, стекло
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
хром, никель
Цвет
хром
Комплектация
стакан, держатель, уплотнительные кольца, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
78х105х130
Страна производитель
Германия
Описание
Стильный и практичный аксессуар для ванной комнаты. Выполнен в современном стиле из стекла и металла.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Подстаканник WasserKRAFT Lopau K-6028 9062885 - стоимость товара 1310 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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