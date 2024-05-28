Полка угловая стеклянная AM.PM Sense L A7456100 серебристый
Оригинальный товар
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Состояние товара:Уцененный
Характеристики
Тип товара
Полка
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 190 руб.
В наличии
Код товара: 541744
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 190 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Полка
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
34х24х5
Вес, кг.
1.3
Описание товара Полка угловая стеклянная AM.PM Sense L A7456100 серебристый
Разумное использование пространства: прямоугольные корзины Sense L не занимают много места, при этом позволяя разместить самые необходимые гигиенические и косметические принадлежности под рукой. Бескомпромиссное качество: корзины Sense L выполнены из качественной нержавеющей стали марки AISI 304 класса А. Устойчивость к повреждениям: материал изготовления имеет высокое сопротивление окислению и не подвержен коррозии даже в агрессивных средах соленой, пресной или водопроводной воды. Универсальный дизайн: аксессуары АМ.РМ коллекции Sense L спроектированы личной дизайн-студией бренда таким образом, чтобы органично вписываться в любой интерьер.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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Разумное использование пространства: прямоугольные корзины Sense L не занимают много места, при этом позволяя разместить самые необходимые гигиенические и косметические принадлежности под рукой. Бескомпромиссное качество: корзины Sense L выполнены из качественной нержавеющей стали марки AISI 304 класса А. Устойчивость к повреждениям: материал изготовления имеет высокое сопротивление окислению и не подвержен коррозии даже в агрессивных средах соленой, пресной или водопроводной воды. Универсальный дизайн: аксессуары АМ.РМ коллекции Sense L спроектированы личной дизайн-студией бренда таким образом, чтобы органично вписываться в любой интерьер.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Достоинства:
Комментарий:
Очень лаконичная, симпатичная, крепкая и удобная полочка. Не видно разводов и капель воды)
Полка угловая стеклянная AM.PM Sense L A7456100 серебристый - стоимость товара 4190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Полка угловая стеклянная AM.PM Sense L A7456100 серебристый
Достоинства:
Комментарий:
Очень лаконичная, симпатичная, крепкая и удобная полочка. Не видно разводов и капель воды)