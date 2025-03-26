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Характеристики
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 493525
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- сушильная камера для продуктов;- 6 пластиковых поддонов;- поддон для жидкости;- руководство пользователя.
Максимальная загрузка
5
Максимальная температура сушки, °С
70
Материал корпуса
пластик
Материал поддонов
пластик
Минимальная температура сушки, °С
35
Мощность
400
Регулировка температуры сушки
да
Функции и особенности
индикация включения, таймер
Цвет
синий
Нагревательный элемент
конвекционный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х39х34
Вес, кг.
5.95
Описание товара Сушка для фруктов и овощей Starwind SFD6430 6под. 400Вт синий
Сушилка для овощей и фруктов Starwind SFD6430 выполнена в синем корпусе квадратной формы с распашной дверцей. Обладая мощностью 600 Вт, прибор использует горизонтальный способ подачи воздуха. Благодаря горизонтальной подаче каждый поддон будет обдуваться отдельно, что обеспечивает равномерную сушку продуктов на каждом уровне.
Starwind SFD6430 поддерживает регулировку температуры от 35 °C до 70 °C, что позволяет подобрать оптимальный режим сушки для каждого продукта. Конструкция сушилки предусматривает наличие 6 секций с таким же количеством поддонов. На них можно положить большое количество продуктов. Через прозрачное окошко дверцы вы сможете наблюдать за процессом сушки.
Таймер обратного отсчета можно установить на 24 часа. По окончании времени прибор автоматически отключится. Дисплей отобразит оставшееся время сушки и заданную температуру. Такая сушилка поможет делать заготовки с сохранением питательных веществ и пользы, сушить травы, цитрусы для приготовления ароматного чая.
- сушильная камера для продуктов;- 6 пластиковых поддонов;- поддон для жидкости;- руководство пользователя.
Максимальная загрузка
5
Максимальная температура сушки, °С
70
Материал корпуса
пластик
Материал поддонов
пластик
Минимальная температура сушки, °С
35
Мощность
400
Регулировка температуры сушки
да
Функции и особенности
индикация включения, таймер
Развернуть
Цвет
синий
Нагревательный элемент
конвекционный
Страна производитель
Китай
Описание
Сушилка для овощей и фруктов Starwind SFD6430 выполнена в синем корпусе квадратной формы с распашной дверцей. Обладая мощностью 600 Вт, прибор использует горизонтальный способ подачи воздуха. Благодаря горизонтальной подаче каждый поддон будет обдуваться отдельно, что обеспечивает равномерную сушку продуктов на каждом уровне.
Starwind SFD6430 поддерживает регулировку температуры от 35 °C до 70 °C, что позволяет подобрать оптимальный режим сушки для каждого продукта. Конструкция сушилки предусматривает наличие 6 секций с таким же количеством поддонов. На них можно положить большое количество продуктов. Через прозрачное окошко дверцы вы сможете наблюдать за процессом сушки.
Таймер обратного отсчета можно установить на 24 часа. По окончании времени прибор автоматически отключится. Дисплей отобразит оставшееся время сушки и заданную температуру. Такая сушилка поможет делать заготовки с сохранением питательных веществ и пользы, сушить травы, цитрусы для приготовления ароматного чая.
Комментарий:
Вяленая куриная грудка и свинина получились - огонь
Источник: Яндекс Маркет
Артём Б.
Достоинства:
Комментарий:
пришёл быстро и качественно
Источник: Яндекс Маркет
Жарова С.
Достоинства:
Комментарий:
неплохой, сушит хорошо и быстро. мелковаты бортики у поддонов а так соотношение цены и качества норм.
Источник: Яндекс Маркет
Кристина в.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар , сушит быстро и равномерно , отличная доставка , в первый день уже испробовали
Сушка для фруктов и овощей Starwind SFD6430 6под. 400Вт синий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сушка для фруктов и овощей Starwind SFD6430 6под. 400Вт синий
Достоинства:
Комментарий:
Вяленая куриная грудка и свинина получились - огонь
Достоинства:
Комментарий:
пришёл быстро и качественно
Достоинства:
Комментарий:
неплохой, сушит хорошо и быстро. мелковаты бортики у поддонов а так соотношение цены и качества норм.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар , сушит быстро и равномерно , отличная доставка , в первый день уже испробовали