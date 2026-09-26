Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1920
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Характеристики
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 614825
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Длина сетевого шнура
1
Количество поддонов
7
Максимальная температура сушки, °С
75
Материал корпуса
металл
Материал поддонов
металл/пластик
Минимальная температура сушки, °С
35
Мощность
800 Вт
Основной цвет
черный
Прочее
индикация включения, защита от перегрева
Регулировка температуры сушки
есть
Управление
электронное
Функции и особенности
дисплей
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х43х35
Вес, кг.
7
Описание товара Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1920
Сушилка Kitfort KT-1920 благодаря теплому воздушному потоку обеспечивает высокую эффективность сушки овощей, фруктов, грибов, трав и других продуктов с сохранением в них максимального количества полезных веществ. Вентилятор равномерно распределяет воздух горизонтально по всему внутреннему пространству. Сушилка Kitfort KT-1920 оборудована 6 металлическими сетками из нержавеющей стали и 1 поддоном для пастилы. С помощью таймера можно установить определенное время до 24 часов. Панель с кнопками и дисплеем гарантирует удобство управления.
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Теги товара: с регулировкой температуры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Длина сетевого шнура
1
Количество поддонов
7
Максимальная температура сушки, °С
75
Материал корпуса
металл
Материал поддонов
металл/пластик
Минимальная температура сушки, °С
35
Мощность
800 Вт
Основной цвет
черный
Прочее
индикация включения, защита от перегрева
Регулировка температуры сушки
есть
Развернуть
Управление
электронное
Функции и особенности
дисплей
Страна производитель
Китай
Сушилка Kitfort KT-1920 благодаря теплому воздушному потоку обеспечивает высокую эффективность сушки овощей, фруктов, грибов, трав и других продуктов с сохранением в них максимального количества полезных веществ. Вентилятор равномерно распределяет воздух горизонтально по всему внутреннему пространству. Сушилка Kitfort KT-1920 оборудована 6 металлическими сетками из нержавеющей стали и 1 поддоном для пастилы. С помощью таймера можно установить определенное время до 24 часов. Панель с кнопками и дисплеем гарантирует удобство управления.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, металлические, профессиональные, российские
Теги товара: с регулировкой температуры
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, металлические, профессиональные, российские
Теги товара: с регулировкой температуры
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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