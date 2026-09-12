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Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-4931 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-4931

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Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-4931 - фото 1
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-4931 - фото 2
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-4931 - фото 3
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-4931 - фото 4
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-4931 - фото 5
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-4931 - фото 6
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-4931 - фото 7
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-4931 - фото 8
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-4931 - фото 9
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-4931 - фото 10
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-4931 - фото 11
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-4931 - фото 12
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-4931 - фото 13
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-4931 - фото 14
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-4931 - фото 15
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-4931 - фото 16
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-4931 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-4931 - фото 1
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-4931 - фото 2
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-4931 - фото 3
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-4931 - фото 4
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-4931 - фото 5
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-4931 - фото 6
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-4931 - фото 7
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-4931 - фото 8
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-4931 - фото 9
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-4931 - фото 10
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-4931 - фото 11
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-4931 - фото 12
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-4931 - фото 13
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-4931 - фото 14
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-4931 - фото 15
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-4931 - фото 16
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-4931 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 657969
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х40х36
Вес, кг.
9.7

Описание товара Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-4931

Вместительная сушилка Kitfort КТ-4931сохранит любимые фрукты и овощи полезными круглый год! Она насушит на всю зиму мясо, рыбу, помидоры, клубнику, персики, грибы, зелень, хлеб, а с помощью сплошных поддонов можно приготовить и пастилу.

Отзывы о товаре Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-4931




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Страна производитель
Китай
Описание
Вместительная сушилка Kitfort КТ-4931сохранит любимые фрукты и овощи полезными круглый год! Она насушит на всю зиму мясо, рыбу, помидоры, клубнику, персики, грибы, зелень, хлеб, а с помощью сплошных поддонов можно приготовить и пастилу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-4931 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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