Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-4931
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 657969
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х40х36
Вес, кг.
9.7
Описание товара Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-4931
Вместительная сушилка Kitfort КТ-4931сохранит любимые фрукты и овощи полезными круглый год! Она насушит на всю зиму мясо, рыбу, помидоры, клубнику, персики, грибы, зелень, хлеб, а с помощью сплошных поддонов можно приготовить и пастилу.
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Вместительная сушилка Kitfort КТ-4931сохранит любимые фрукты и овощи полезными круглый год! Она насушит на всю зиму мясо, рыбу, помидоры, клубнику, персики, грибы, зелень, хлеб, а с помощью сплошных поддонов можно приготовить и пастилу.
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-4931 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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