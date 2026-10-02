Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1962
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Характеристики
Описание товара Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1962
Электрическая сушилка предназначена для сушки овощей, фруктов, ягод, грибов, корнеплодов, трав, а также мяса и рыбы. Вместительная сушилка для овощей и фруктов КТ-1962 сохранит любимые фрукты и овощи полезными круглый год!. На сушилке можно устанавливать температуру сушки в диапазоне 35-70°C с шагом 5 градусов. Сушилка также оснащена таймером до 99 часов с шагом 1 час. У сушилки есть 3 предустановленных режима: поддержание тепла, быстрая и медленная сушка. В комплекте к сушилке идут 6 вместительных металлических поддонов размерами 38.5x33.6 см. На них, помимо овощей, фруктов, ягод, грибов и зелени, можно сушить мясо, рыбу и птицу. Продукты разного типа рекомендуется выкладывать на разные поддоны. В сушилке установлено два мощных нагревательных элемента и два вентилятора, обеспечивающих равномерное распределение нагретого воздуха по объему камеры. Благодаря горизонтальному обдуву смешение запахов при сушке одновременно разных продуктов минимально.
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Теги товара: металлические, с регулировкой температуры
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Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, профессиональные, российские
Теги товара: металлические, с регулировкой температуры
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