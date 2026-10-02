Top.Mail.Ru
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1962 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1962

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1962 - фото 1
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1962 - фото 2
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1962 - фото 3
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1962 - фото 4
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1962 - фото 5
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1962 - фото 6
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1962 - фото 7
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1962 - фото 8
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1962 - фото 9
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1962 - фото 10
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1962 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1962 - фото 1
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1962 - фото 2
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1962 - фото 3
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1962 - фото 4
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1962 - фото 5
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1962 - фото 6
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1962 - фото 7
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1962 - фото 8
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1962 - фото 9
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1962 - фото 10
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1962 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 646106
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Длина сетевого шнура
1
Количество поддонов
6
Максимальная температура сушки, °С
70
Материал поддонов
металл
Минимальная температура сушки, °С
35
Мощность
1000 Вт
Основной цвет
черный
Прочее
дисплей
Регулировка температуры сушки
есть
Управление
электронное
Функции и особенности
таймер, индикация времени до конца программы, индикация заданной температуры, индикация режима работы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х46х40
Вес, кг.
10.85

Описание товара Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1962

Электрическая сушилка предназначена для сушки овощей, фруктов, ягод, грибов, корнеплодов, трав, а также мяса и рыбы. Вместительная сушилка для овощей и фруктов КТ-1962 сохранит любимые фрукты и овощи полезными круглый год!. На сушилке можно устанавливать температуру сушки в диапазоне 35-70°C с шагом 5 градусов. Сушилка также оснащена таймером до 99 часов с шагом 1 час. У сушилки есть 3 предустановленных режима: поддержание тепла, быстрая и медленная сушка. В комплекте к сушилке идут 6 вместительных металлических поддонов размерами 38.5x33.6 см. На них, помимо овощей, фруктов, ягод, грибов и зелени, можно сушить мясо, рыбу и птицу. Продукты разного типа рекомендуется выкладывать на разные поддоны. В сушилке установлено два мощных нагревательных элемента и два вентилятора, обеспечивающих равномерное распределение нагретого воздуха по объему камеры. Благодаря горизонтальному обдуву смешение запахов при сушке одновременно разных продуктов минимально.

Отзывы о товаре Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1962




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Длина сетевого шнура
1
Количество поддонов
6
Максимальная температура сушки, °С
70
Материал поддонов
металл
Минимальная температура сушки, °С
35
Мощность
1000 Вт
Основной цвет
черный
Прочее
дисплей
Регулировка температуры сушки
есть
Управление
электронное
Развернуть
Функции и особенности
таймер, индикация времени до конца программы, индикация заданной температуры, индикация режима работы
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая сушилка предназначена для сушки овощей, фруктов, ягод, грибов, корнеплодов, трав, а также мяса и рыбы. Вместительная сушилка для овощей и фруктов КТ-1962 сохранит любимые фрукты и овощи полезными круглый год!. На сушилке можно устанавливать температуру сушки в диапазоне 35-70°C с шагом 5 градусов. Сушилка также оснащена таймером до 99 часов с шагом 1 час. У сушилки есть 3 предустановленных режима: поддержание тепла, быстрая и медленная сушка. В комплекте к сушилке идут 6 вместительных металлических поддонов размерами 38.5x33.6 см. На них, помимо овощей, фруктов, ягод, грибов и зелени, можно сушить мясо, рыбу и птицу. Продукты разного типа рекомендуется выкладывать на разные поддоны. В сушилке установлено два мощных нагревательных элемента и два вентилятора, обеспечивающих равномерное распределение нагретого воздуха по объему камеры. Благодаря горизонтальному обдуву смешение запахов при сушке одновременно разных продуктов минимально.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1962 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...