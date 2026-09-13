Сушилка для овощей и фруктов BQ FD9000 Черный-стальной
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Сушилка для овощей и фруктов BQ FD9000 Черный-стальной
Сушилка для овощей и фруктов BQ — это надежный и эффективный прибор, который станет незаменимым помощником на вашей кухне. Этот мощный агрегат, оснащенный конвекционным нагревательным элементом мощностью 650 Вт, обеспечивает быстрый и равномерный процесс сушки. Сушилка выполнена в стильном черном цвете и имеет прочный корпус из металла и пластика, что гарантирует долговечность и устойчивость к износу. Объем сушилки составляет 13,8 литров, что делает ее идеальной для больших семей или для тех, кто предпочитает заготавливать продукты впрок. Благодаря 20 поддонам, изготовленным из качественных пластиков и металла, вы сможете сушить до 3 кг фруктов, овощей или других продуктов одновременно. Особенностью данной модели является возможность регулировки температуры сушки в диапазоне от 30 до 75 градусов Цельсия, что позволяет настроить прибор в соответствии с вашими предпочтениями и типом продуктов. Овощи, фрукты, грибы, травы — BQ справится с любым заданием, сохраняя вкусовые и питательные свойства продуктов. Сушилка для овощей и фруктов BQ — это сочетание практичности, стиля и современных технологий в одном устройстве. Независимо от ваших кулинарных планов, этот прибор станет надежным союзником в вопросе заготовки и хранения продуктов.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, металлические, профессиональные, российские
Теги товара: с регулировкой температуры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, металлические, профессиональные, российские
Теги товара: с регулировкой температуры
Отзывы о товаре Сушилка для овощей и фруктов BQ FD9000 Черный-стальной