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Сушилка для овощей и фруктов BQ FD9000 Черный-стальной купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сушилка для овощей и фруктов BQ FD9000 Черный-стальной

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Сушилка для овощей и фруктов BQ FD9000 Черный-стальной - фото 1
Сушилка для овощей и фруктов BQ FD9000 Черный-стальной - фото 2
Сушилка для овощей и фруктов BQ FD9000 Черный-стальной - фото 3
Сушилка для овощей и фруктов BQ FD9000 Черный-стальной - фото 4
Сушилка для овощей и фруктов BQ FD9000 Черный-стальной - фото 5
Сушилка для овощей и фруктов BQ FD9000 Черный-стальной - фото 6
Сушилка для овощей и фруктов BQ FD9000 Черный-стальной - фото 7
Сушилка для овощей и фруктов BQ FD9000 Черный-стальной - фото 8
Сушилка для овощей и фруктов BQ FD9000 Черный-стальной - фото 9
Сушилка для овощей и фруктов BQ FD9000 Черный-стальной - фото 10
Сушилка для овощей и фруктов BQ FD9000 Черный-стальной - фото 11
Сушилка для овощей и фруктов BQ FD9000 Черный-стальной - фото 12
Сушилка для овощей и фруктов BQ FD9000 Черный-стальной - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилка для овощей и фруктов
  • Сушилка для овощей и фруктов BQ FD9000 Черный-стальной - фото 1
  • Сушилка для овощей и фруктов BQ FD9000 Черный-стальной - фото 2
  • Сушилка для овощей и фруктов BQ FD9000 Черный-стальной - фото 3
  • Сушилка для овощей и фруктов BQ FD9000 Черный-стальной - фото 4
  • Сушилка для овощей и фруктов BQ FD9000 Черный-стальной - фото 5
  • Сушилка для овощей и фруктов BQ FD9000 Черный-стальной - фото 6
  • Сушилка для овощей и фруктов BQ FD9000 Черный-стальной - фото 7
  • Сушилка для овощей и фруктов BQ FD9000 Черный-стальной - фото 8
  • Сушилка для овощей и фруктов BQ FD9000 Черный-стальной - фото 9
  • Сушилка для овощей и фруктов BQ FD9000 Черный-стальной - фото 10
  • Сушилка для овощей и фруктов BQ FD9000 Черный-стальной - фото 11
  • Сушилка для овощей и фруктов BQ FD9000 Черный-стальной - фото 12
  • Сушилка для овощей и фруктов BQ FD9000 Черный-стальной - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719729
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Сушилка для овощей и фруктов
Количество поддонов
20
Комплектация
7 основных поддонов, 7 металлических поддонов, 7 поддонов для пастилы
Максимальная загрузка
3
Максимальная температура сушки, °С
75
Материал корпуса
металл, пластик
Материал поддонов
пластик, металл
Минимальная температура сушки, °С
30
Мощность
650
Объем
13.8
Регулировка температуры сушки
да
Функции и особенности
Конвекция
Цвет
черный
Нагревательный элемент
конвекционный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х39х39
Вес, кг.
9.54

Описание товара Сушилка для овощей и фруктов BQ FD9000 Черный-стальной

Сушилка для овощей и фруктов BQ — это надежный и эффективный прибор, который станет незаменимым помощником на вашей кухне. Этот мощный агрегат, оснащенный конвекционным нагревательным элементом мощностью 650 Вт, обеспечивает быстрый и равномерный процесс сушки. Сушилка выполнена в стильном черном цвете и имеет прочный корпус из металла и пластика, что гарантирует долговечность и устойчивость к износу. Объем сушилки составляет 13,8 литров, что делает ее идеальной для больших семей или для тех, кто предпочитает заготавливать продукты впрок. Благодаря 20 поддонам, изготовленным из качественных пластиков и металла, вы сможете сушить до 3 кг фруктов, овощей или других продуктов одновременно. Особенностью данной модели является возможность регулировки температуры сушки в диапазоне от 30 до 75 градусов Цельсия, что позволяет настроить прибор в соответствии с вашими предпочтениями и типом продуктов. Овощи, фрукты, грибы, травы — BQ справится с любым заданием, сохраняя вкусовые и питательные свойства продуктов. Сушилка для овощей и фруктов BQ — это сочетание практичности, стиля и современных технологий в одном устройстве. Независимо от ваших кулинарных планов, этот прибор станет надежным союзником в вопросе заготовки и хранения продуктов.

Отзывы о товаре Сушилка для овощей и фруктов BQ FD9000 Черный-стальной




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Сушилка для овощей и фруктов
Количество поддонов
20
Комплектация
7 основных поддонов, 7 металлических поддонов, 7 поддонов для пастилы
Максимальная загрузка
3
Максимальная температура сушки, °С
75
Материал корпуса
металл, пластик
Материал поддонов
пластик, металл
Минимальная температура сушки, °С
30
Мощность
650
Объем
13.8
Регулировка температуры сушки
да
Развернуть
Функции и особенности
Конвекция
Цвет
черный
Нагревательный элемент
конвекционный
Страна производитель
Китай
Описание
Сушилка для овощей и фруктов BQ — это надежный и эффективный прибор, который станет незаменимым помощником на вашей кухне. Этот мощный агрегат, оснащенный конвекционным нагревательным элементом мощностью 650 Вт, обеспечивает быстрый и равномерный процесс сушки. Сушилка выполнена в стильном черном цвете и имеет прочный корпус из металла и пластика, что гарантирует долговечность и устойчивость к износу. Объем сушилки составляет 13,8 литров, что делает ее идеальной для больших семей или для тех, кто предпочитает заготавливать продукты впрок. Благодаря 20 поддонам, изготовленным из качественных пластиков и металла, вы сможете сушить до 3 кг фруктов, овощей или других продуктов одновременно. Особенностью данной модели является возможность регулировки температуры сушки в диапазоне от 30 до 75 градусов Цельсия, что позволяет настроить прибор в соответствии с вашими предпочтениями и типом продуктов. Овощи, фрукты, грибы, травы — BQ справится с любым заданием, сохраняя вкусовые и питательные свойства продуктов. Сушилка для овощей и фруктов BQ — это сочетание практичности, стиля и современных технологий в одном устройстве. Независимо от ваших кулинарных планов, этот прибор станет надежным союзником в вопросе заготовки и хранения продуктов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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