Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1907

Максим



Покупали в подарок бабушке, поэтому к выбору подходили со всей ответственностью) Выбирали простую в эксплуатации, беленькую, прямоугольную сушилку, потому что круглые занимают больше места. При выборе сушилки ориентировалась и на дизайн, и на мощность, и возможности. В комплектации данной модели 6 поддонов из пищевого пластика, 1 поддон для жидкости и 1 сетка. Достаточно вместительная по загрузке продуктами. Можно сушить овощи, фрукты (банановые чипсы, клубнику, апельсины и др.), ягоды, грибы, корнеплоды, травы и зелень, хлеб, а также мясо и рыбу. Сушилка может быть интересна не только для сохранения урожая в дачно-садовый период, но и круглогодично для здорового питания. Очень здорово, что с помощью специального поддона для жидкости в сушилке можно приготовить пастилу! Мой сын ее обожает! Работает почти без шума: загрузил, установил режим работы (время и температуру) и включил.Привезли с доставкой на дом на третий день в оговоренное время, к магазину никаких претензий нет.Пока не обнаружили и сравнить больно не с чем. Это первая покупка сушилки.Единственное, можно было бы прикладывать книгу рецептов. В инструкции очень кратко написаны примеры сушки (что, на какой температуре и сколько сушить), но можно было и отдельную подробную книгу рецептов для новичков))