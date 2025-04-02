Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1917
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Характеристики
Описание товара Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1917
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort KT-1917 предназначена для сушки фруктов, овощей и ягод с сохранением полезных свойств. Благодаря мощному нагревательному элементу и вентилятору увеличенного диаметра достигается равномерное распределение нагретого воздуха по всему внутреннему объему. Технология горизонтального обдува помогает уменьшить смешивание запахов. Панель управления дает возможность установить определенную температуру и время до 24 часов с шагом 30 минут. В наборе с Kitfort KT-1917 поставляются 6 вместительных металлических поддонов и 1 поддон для сбора конденсата. Прозрачное стеклянное окно на дверце позволяет наблюдать за процессом сушки.
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Теги товара: металлические, с регулировкой температуры
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, профессиональные, российские
Теги товара: металлические, с регулировкой температуры
Достоинства:
Комментарий:
Лучшая сушилка для пластика с возможностью посушить продукты.=) Стальная. Значит безопасная. Честные 90 градусов (но со стабильными 230v, нее забываем, что это тоже очень важно). Нейлон сушит отлично на 80, абс на 75. Прм отключении электричества не пытается испепелить катушку как китайские сушилки для пластика, температура сразу понижается, всё хорошо. Температура стабильная, +- 5 градусов по всей сушилке, а не когда около нагревателя +70, а в глубине +50.
Достоинства:
Комментарий:
Брали в подарок, именинница довольна
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравилось, что из металла. Учусь сушить. Делала изюм - шикарно. Помидоры слайсами, в любое блюдо. Чеснок также слайсами, затем на кофемолка. Очень радует данный агрегат, не пожалела.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная сушилка! Брала для сушки мяса, поэтому выбор остановился на этой модели из-за комплектации с поддоном для жидкости. Из минусов, это упаковка товара, а точнее её отсутствие. Коробка была в ужасном состоянии, хоть сушилка и не пострадала при транспортировке. Оценку не снижаю.
Достоинства:
Комментарий:
Дегидратор из нержавеющей стали, выглядит солидно. Решётки тоже металлические. Приехал надёжно упакованный в две фирменные коробки. Девайс компактный и не тяжёлый. Замок и крепления надёжны. Работает не бесшумно, но шум этот не критичный, не громкий. Дружественный интерфейс, все кнопки логичны. Очень подробная и понятная инструкция, предусмотрены все возможные вопросы. Грибы высохли как написано. Мне нравится, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Свою функцию выполняет в соответствии с описанием.
Достоинства:
Комментарий:
Не знаю сушилки 9 часов при 45 и ещё 5 часов при 55 фрукты не просохли может надо больше сушить пробывали первый раз я не давольна таким результатом будим побывать ещё но пока не понравилось. Сама сушилка сделана хорошо по отзывам выбирала но по времени сушилка не справилась со своей задачей я ожидала лучшего результата будим побывать ещё но пока меня расстроил результат.
Достоинства:
Комментарий:
отличная сушилка! сушим мясо. овощи. тихо работает. не нагревается. вместительный объём. брали до этого другую, этой же фирмы она оказалась маленькая, взяли побольше. объёмом довольна. результатом тоже.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная сушилка. Цена-качество как говорится. Сделана полностью из нетжавейки, что было принципиальным при выборе дегидратора. Компактная, но в тоже время вместительная. Мощная. Пробовала сушить яблоки, получилось вкусно, и не долго. Мясные джерки джут сыоей очереди. Купила 3 штуки по акции 3=2 для себя, свекрови и тети. Все мы довольны качеством товара.
Достоинства:
Комментарий:
Сушилка бомба. Маленькая но три кг куриной грудки слайсами за раз входит
Достоинства:
Комментарий:
Дегидратор полностью из нержавейки. Почему то думала, что он немного побольше и покрепче. Но.... Со своей задачей справляется, не шумный совсем. Сигнал окончания работы почти не слышен, так, писк какой-то, но. Это не критично. Надеюсь на долгую работу моего помощника.
Достоинства:
Комментарий:
Это вторая сушилка kitfort . Заказывала маме. Моей сушилке 3года. Очень крутая!!! Компактная,вся в металле. Температурный режим до 90*. Рекомендую !!!
Достоинства:
Комментарий:
Доволен, сушу кальмара рыбу
Достоинства:
Комментарий:
Все работает. Пробовали сушить яблоки и памидор, получилось хорошо. Пастила получается очень неплохо.
Достоинства:
Комментарий:
Нужная вещь на кухне. Хорошо справляется со своей задачей.
Достоинства:
Комментарий:
Нравится дизайн , полностью нержавейка, как раз на мою кухню из нержавейки. Автоотключение все таки есть , по окончанию режима работы , но не сразу еще вентилятор крутится. Воздух тёплый входит по бокам дверцы, так что если куда то ставить, то надо чтоб дверца торчала, что не очень удобно. Так же я хотела поставить под столешницу , но панель управления на верху , то есть вариант ставить только НА столешницу , но это будет занимать место. И да , за разверстый отзыв обещали дать весы
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, просто. Тестируем пока. Нижний слой сохнет быстрее, по законам физики.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хрошая сушилка всем рекомендую вся из нержавейки работает тихо
Достоинства:
Комментарий:
Отличный дегидратор! Пришёл быстро. В комплекте 6 поддонов и поддон для жидкости. Сушит качественно. Компактный, вместится на маленькую кухню, очень удобный в использовании. Советую к приобретению!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная штуковина! Как я раньше без неё обходилась…
Достоинства:
Комментарий:
Снял одну звезду за доставку, рваная коробка, покупался в подарок, к kitfort вопросов нет. Пользуюсь такой же сушилкой боле двух лет, всем доволен! Из плюсов : компактность, высокая температура сушки, удобные решотки, нержавейка, коррекция времени и температуры в процессе., простой информативный дисплей. Минусов практически нет, единственное немного пальчики остаются на корпусе. Очень удобный и классный аппарат!!! Пользуюсь сам и решил подарить хорошему другу.
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Сушит меренги на ура.
Достоинства:
Комментарий:
Мне понравилась компактность дегидратира,легкая. Удобный фронтальный обогрев. Получаются вкусные фрукты, благодаря рекомендациям вложенным в коробку. Недорого и вкусно!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший дегидратор, соответствует техническим характеристикам и описанию.Тихий в работе,первая сушка фруктов прошла успешно. Недостаков пока не выявлено.
Отзывы о товаре Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1917
Достоинства:
Комментарий:
Лучшая сушилка для пластика с возможностью посушить продукты.=) Стальная. Значит безопасная. Честные 90 градусов (но со стабильными 230v, нее забываем, что это тоже очень важно). Нейлон сушит отлично на 80, абс на 75. Прм отключении электричества не пытается испепелить катушку как китайские сушилки для пластика, температура сразу понижается, всё хорошо. Температура стабильная, +- 5 градусов по всей сушилке, а не когда около нагревателя +70, а в глубине +50.
Достоинства:
Комментарий:
Брали в подарок, именинница довольна
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравилось, что из металла. Учусь сушить. Делала изюм - шикарно. Помидоры слайсами, в любое блюдо. Чеснок также слайсами, затем на кофемолка. Очень радует данный агрегат, не пожалела.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная сушилка! Брала для сушки мяса, поэтому выбор остановился на этой модели из-за комплектации с поддоном для жидкости. Из минусов, это упаковка товара, а точнее её отсутствие. Коробка была в ужасном состоянии, хоть сушилка и не пострадала при транспортировке. Оценку не снижаю.
Достоинства:
Комментарий:
Дегидратор из нержавеющей стали, выглядит солидно. Решётки тоже металлические. Приехал надёжно упакованный в две фирменные коробки. Девайс компактный и не тяжёлый. Замок и крепления надёжны. Работает не бесшумно, но шум этот не критичный, не громкий. Дружественный интерфейс, все кнопки логичны. Очень подробная и понятная инструкция, предусмотрены все возможные вопросы. Грибы высохли как написано. Мне нравится, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Свою функцию выполняет в соответствии с описанием.
Достоинства:
Комментарий:
Не знаю сушилки 9 часов при 45 и ещё 5 часов при 55 фрукты не просохли может надо больше сушить пробывали первый раз я не давольна таким результатом будим побывать ещё но пока не понравилось. Сама сушилка сделана хорошо по отзывам выбирала но по времени сушилка не справилась со своей задачей я ожидала лучшего результата будим побывать ещё но пока меня расстроил результат.
Достоинства:
Комментарий:
отличная сушилка! сушим мясо. овощи. тихо работает. не нагревается. вместительный объём. брали до этого другую, этой же фирмы она оказалась маленькая, взяли побольше. объёмом довольна. результатом тоже.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная сушилка. Цена-качество как говорится. Сделана полностью из нетжавейки, что было принципиальным при выборе дегидратора. Компактная, но в тоже время вместительная. Мощная. Пробовала сушить яблоки, получилось вкусно, и не долго. Мясные джерки джут сыоей очереди. Купила 3 штуки по акции 3=2 для себя, свекрови и тети. Все мы довольны качеством товара.
Достоинства:
Комментарий:
Сушилка бомба. Маленькая но три кг куриной грудки слайсами за раз входит
Достоинства:
Комментарий:
Дегидратор полностью из нержавейки. Почему то думала, что он немного побольше и покрепче. Но.... Со своей задачей справляется, не шумный совсем. Сигнал окончания работы почти не слышен, так, писк какой-то, но. Это не критично. Надеюсь на долгую работу моего помощника.
Достоинства:
Комментарий:
Это вторая сушилка kitfort . Заказывала маме. Моей сушилке 3года. Очень крутая!!! Компактная,вся в металле. Температурный режим до 90*. Рекомендую !!!
Достоинства:
Комментарий:
Доволен, сушу кальмара рыбу
Достоинства:
Комментарий:
Все работает. Пробовали сушить яблоки и памидор, получилось хорошо. Пастила получается очень неплохо.
Достоинства:
Комментарий:
Нужная вещь на кухне. Хорошо справляется со своей задачей.
Достоинства:
Комментарий:
Нравится дизайн , полностью нержавейка, как раз на мою кухню из нержавейки. Автоотключение все таки есть , по окончанию режима работы , но не сразу еще вентилятор крутится. Воздух тёплый входит по бокам дверцы, так что если куда то ставить, то надо чтоб дверца торчала, что не очень удобно. Так же я хотела поставить под столешницу , но панель управления на верху , то есть вариант ставить только НА столешницу , но это будет занимать место. И да , за разверстый отзыв обещали дать весы
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, просто. Тестируем пока. Нижний слой сохнет быстрее, по законам физики.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хрошая сушилка всем рекомендую вся из нержавейки работает тихо
Достоинства:
Комментарий:
Отличный дегидратор! Пришёл быстро. В комплекте 6 поддонов и поддон для жидкости. Сушит качественно. Компактный, вместится на маленькую кухню, очень удобный в использовании. Советую к приобретению!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная штуковина! Как я раньше без неё обходилась…
Достоинства:
Комментарий:
Снял одну звезду за доставку, рваная коробка, покупался в подарок, к kitfort вопросов нет. Пользуюсь такой же сушилкой боле двух лет, всем доволен! Из плюсов : компактность, высокая температура сушки, удобные решотки, нержавейка, коррекция времени и температуры в процессе., простой информативный дисплей. Минусов практически нет, единственное немного пальчики остаются на корпусе. Очень удобный и классный аппарат!!! Пользуюсь сам и решил подарить хорошему другу.
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Сушит меренги на ура.
Достоинства:
Комментарий:
Мне понравилась компактность дегидратира,легкая. Удобный фронтальный обогрев. Получаются вкусные фрукты, благодаря рекомендациям вложенным в коробку. Недорого и вкусно!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший дегидратор, соответствует техническим характеристикам и описанию.Тихий в работе,первая сушка фруктов прошла успешно. Недостаков пока не выявлено.