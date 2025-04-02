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Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1917 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1917

24 Отзывы
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Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1917 - фото 1
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1917 - фото 2
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1917 - фото 3
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1917 - фото 4
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1917 - фото 5
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1917 - фото 6
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1917 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1917 - фото 1
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1917 - фото 2
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1917 - фото 3
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1917 - фото 4
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1917 - фото 5
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1917 - фото 6
  • Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1917 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 481189
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Длина сетевого шнура
0.91
Дополнительный цвет
черный
Количество поддонов
7
Максимальная температура сушки, °С
70
Материал корпуса
металл
Материал поддонов
металл
Минимальная температура сушки, °С
25
Мощность
400 Вт
Основной цвет
серебро
Диаметр поддона, см
да
Прочее
дисплей
Регулировка высоты поддонов
нет
Регулировка температуры сушки
есть
Управление
электронное
Функции и особенности
защита от перегрева
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х37х29
Вес, кг.
8.2

Описание товара Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1917

Сушилка для овощей и фруктов Kitfort KT-1917 предназначена для сушки фруктов, овощей и ягод с сохранением полезных свойств. Благодаря мощному нагревательному элементу и вентилятору увеличенного диаметра достигается равномерное распределение нагретого воздуха по всему внутреннему объему. Технология горизонтального обдува помогает уменьшить смешивание запахов. Панель управления дает возможность установить определенную температуру и время до 24 часов с шагом 30 минут. В наборе с Kitfort KT-1917 поставляются 6 вместительных металлических поддонов и 1 поддон для сбора конденсата. Прозрачное стеклянное окно на дверце позволяет наблюдать за процессом сушки.

Отзывы о товаре Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1917

Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Лучшая сушилка для пластика с возможностью посушить продукты.=) Стальная. Значит безопасная. Честные 90 градусов (но со стабильными 230v, нее забываем, что это тоже очень важно). Нейлон сушит отлично на 80, абс на 75. Прм отключении электричества не пытается испепелить катушку как китайские сушилки для пластика, температура сразу понижается, всё хорошо. Температура стабильная, +- 5 градусов по всей сушилке, а не когда около нагревателя +70, а в глубине +50.
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Ирина Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Брали в подарок, именинница довольна
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Надежда П.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравилось, что из металла. Учусь сушить. Делала изюм - шикарно. Помидоры слайсами, в любое блюдо. Чеснок также слайсами, затем на кофемолка. Очень радует данный агрегат, не пожалела.
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
Екатерина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная сушилка! Брала для сушки мяса, поэтому выбор остановился на этой модели из-за комплектации с поддоном для жидкости. Из минусов, это упаковка товара, а точнее её отсутствие. Коробка была в ужасном состоянии, хоть сушилка и не пострадала при транспортировке. Оценку не снижаю.
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2024
Наталья О.

Достоинства:


Комментарий:
Дегидратор из нержавеющей стали, выглядит солидно. Решётки тоже металлические. Приехал надёжно упакованный в две фирменные коробки. Девайс компактный и не тяжёлый. Замок и крепления надёжны. Работает не бесшумно, но шум этот не критичный, не громкий. Дружественный интерфейс, все кнопки логичны. Очень подробная и понятная инструкция, предусмотрены все возможные вопросы. Грибы высохли как написано. Мне нравится, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2024
Фурсин А.

Достоинства:


Комментарий:
Свою функцию выполняет в соответствии с описанием.
Источник: Яндекс Маркет
15.10.2024
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
Не знаю сушилки 9 часов при 45 и ещё 5 часов при 55 фрукты не просохли может надо больше сушить пробывали первый раз я не давольна таким результатом будим побывать ещё но пока не понравилось. Сама сушилка сделана хорошо по отзывам выбирала но по времени сушилка не справилась со своей задачей я ожидала лучшего результата будим побывать ещё но пока меня расстроил результат.
Источник: Яндекс Маркет
13.10.2024
Алексей в.

Достоинства:


Комментарий:
отличная сушилка! сушим мясо. овощи. тихо работает. не нагревается. вместительный объём. брали до этого другую, этой же фирмы она оказалась маленькая, взяли побольше. объёмом довольна. результатом тоже.
Источник: Яндекс Маркет
07.10.2024
No name

Достоинства:


Комментарий:
Отличная сушилка. Цена-качество как говорится. Сделана полностью из нетжавейки, что было принципиальным при выборе дегидратора. Компактная, но в тоже время вместительная. Мощная. Пробовала сушить яблоки, получилось вкусно, и не долго. Мясные джерки джут сыоей очереди. Купила 3 штуки по акции 3=2 для себя, свекрови и тети. Все мы довольны качеством товара.
Источник: Яндекс Маркет
25.09.2024
Александр Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Сушилка бомба. Маленькая но три кг куриной грудки слайсами за раз входит
Источник: Яндекс Маркет
25.09.2024
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
Дегидратор полностью из нержавейки. Почему то думала, что он немного побольше и покрепче. Но.... Со своей задачей справляется, не шумный совсем. Сигнал окончания работы почти не слышен, так, писк какой-то, но. Это не критично. Надеюсь на долгую работу моего помощника.
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2024
Галина Р.

Достоинства:


Комментарий:
Это вторая сушилка kitfort . Заказывала маме. Моей сушилке 3года. Очень крутая!!! Компактная,вся в металле. Температурный режим до 90*. Рекомендую !!!
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2024
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Доволен, сушу кальмара рыбу
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2024
Максим Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает. Пробовали сушить яблоки и памидор, получилось хорошо. Пастила получается очень неплохо.
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2024
Алёна М.

Достоинства:


Комментарий:
Нужная вещь на кухне. Хорошо справляется со своей задачей.
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2024
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
Нравится дизайн , полностью нержавейка, как раз на мою кухню из нержавейки. Автоотключение все таки есть , по окончанию режима работы , но не сразу еще вентилятор крутится. Воздух тёплый входит по бокам дверцы, так что если куда то ставить, то надо чтоб дверца торчала, что не очень удобно. Так же я хотела поставить под столешницу , но панель управления на верху , то есть вариант ставить только НА столешницу , но это будет занимать место. И да , за разверстый отзыв обещали дать весы
Источник: Яндекс Маркет
30.07.2024
Юлия Г.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, просто. Тестируем пока. Нижний слой сохнет быстрее, по законам физики.
Источник: Яндекс Маркет
27.07.2024
сергей мартошенко

Достоинства:


Комментарий:
Очень хрошая сушилка всем рекомендую вся из нержавейки работает тихо
Источник: Яндекс Маркет
21.07.2024
Любовь К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный дегидратор! Пришёл быстро. В комплекте 6 поддонов и поддон для жидкости. Сушит качественно. Компактный, вместится на маленькую кухню, очень удобный в использовании. Советую к приобретению!
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2024
Марина В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная штуковина! Как я раньше без неё обходилась…
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2024
Евгений Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Снял одну звезду за доставку, рваная коробка, покупался в подарок, к kitfort вопросов нет. Пользуюсь такой же сушилкой боле двух лет, всем доволен! Из плюсов : компактность, высокая температура сушки, удобные решотки, нержавейка, коррекция времени и температуры в процессе., простой информативный дисплей. Минусов практически нет, единственное немного пальчики остаются на корпусе. Очень удобный и классный аппарат!!! Пользуюсь сам и решил подарить хорошему другу.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2024
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Сушит меренги на ура.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2024
Вика П.

Достоинства:


Комментарий:
Мне понравилась компактность дегидратира,легкая. Удобный фронтальный обогрев. Получаются вкусные фрукты, благодаря рекомендациям вложенным в коробку. Недорого и вкусно!
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший дегидратор, соответствует техническим характеристикам и описанию.Тихий в работе,первая сушка фруктов прошла успешно. Недостаков пока не выявлено.



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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Сушилки для овощей и фруктов
Длина сетевого шнура
0.91
Дополнительный цвет
черный
Количество поддонов
7
Максимальная температура сушки, °С
70
Материал корпуса
металл
Материал поддонов
металл
Минимальная температура сушки, °С
25
Мощность
400 Вт
Основной цвет
серебро
Диаметр поддона, см
да
Развернуть
Прочее
дисплей
Регулировка высоты поддонов
нет
Регулировка температуры сушки
есть
Управление
электронное
Функции и особенности
защита от перегрева
Страна производитель
Китай
Описание
Сушилка для овощей и фруктов Kitfort KT-1917 предназначена для сушки фруктов, овощей и ягод с сохранением полезных свойств. Благодаря мощному нагревательному элементу и вентилятору увеличенного диаметра достигается равномерное распределение нагретого воздуха по всему внутреннему объему. Технология горизонтального обдува помогает уменьшить смешивание запахов. Панель управления дает возможность установить определенную температуру и время до 24 часов с шагом 30 минут. В наборе с Kitfort KT-1917 поставляются 6 вместительных металлических поддонов и 1 поддон для сбора конденсата. Прозрачное стеклянное окно на дверце позволяет наблюдать за процессом сушки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Лучшая сушилка для пластика с возможностью посушить продукты.=) Стальная. Значит безопасная. Честные 90 градусов (но со стабильными 230v, нее забываем, что это тоже очень важно). Нейлон сушит отлично на 80, абс на 75. Прм отключении электричества не пытается испепелить катушку как китайские сушилки для пластика, температура сразу понижается, всё хорошо. Температура стабильная, +- 5 градусов по всей сушилке, а не когда около нагревателя +70, а в глубине +50.
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Ирина Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Брали в подарок, именинница довольна
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Надежда П.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравилось, что из металла. Учусь сушить. Делала изюм - шикарно. Помидоры слайсами, в любое блюдо. Чеснок также слайсами, затем на кофемолка. Очень радует данный агрегат, не пожалела.
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
Екатерина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная сушилка! Брала для сушки мяса, поэтому выбор остановился на этой модели из-за комплектации с поддоном для жидкости. Из минусов, это упаковка товара, а точнее её отсутствие. Коробка была в ужасном состоянии, хоть сушилка и не пострадала при транспортировке. Оценку не снижаю.
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2024
Наталья О.

Достоинства:


Комментарий:
Дегидратор из нержавеющей стали, выглядит солидно. Решётки тоже металлические. Приехал надёжно упакованный в две фирменные коробки. Девайс компактный и не тяжёлый. Замок и крепления надёжны. Работает не бесшумно, но шум этот не критичный, не громкий. Дружественный интерфейс, все кнопки логичны. Очень подробная и понятная инструкция, предусмотрены все возможные вопросы. Грибы высохли как написано. Мне нравится, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2024
Фурсин А.

Достоинства:


Комментарий:
Свою функцию выполняет в соответствии с описанием.
Источник: Яндекс Маркет
15.10.2024
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
Не знаю сушилки 9 часов при 45 и ещё 5 часов при 55 фрукты не просохли может надо больше сушить пробывали первый раз я не давольна таким результатом будим побывать ещё но пока не понравилось. Сама сушилка сделана хорошо по отзывам выбирала но по времени сушилка не справилась со своей задачей я ожидала лучшего результата будим побывать ещё но пока меня расстроил результат.
Источник: Яндекс Маркет
13.10.2024
Алексей в.

Достоинства:


Комментарий:
отличная сушилка! сушим мясо. овощи. тихо работает. не нагревается. вместительный объём. брали до этого другую, этой же фирмы она оказалась маленькая, взяли побольше. объёмом довольна. результатом тоже.
Источник: Яндекс Маркет
07.10.2024
No name

Достоинства:


Комментарий:
Отличная сушилка. Цена-качество как говорится. Сделана полностью из нетжавейки, что было принципиальным при выборе дегидратора. Компактная, но в тоже время вместительная. Мощная. Пробовала сушить яблоки, получилось вкусно, и не долго. Мясные джерки джут сыоей очереди. Купила 3 штуки по акции 3=2 для себя, свекрови и тети. Все мы довольны качеством товара.
Источник: Яндекс Маркет
25.09.2024
Александр Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Сушилка бомба. Маленькая но три кг куриной грудки слайсами за раз входит
Источник: Яндекс Маркет
25.09.2024
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
Дегидратор полностью из нержавейки. Почему то думала, что он немного побольше и покрепче. Но.... Со своей задачей справляется, не шумный совсем. Сигнал окончания работы почти не слышен, так, писк какой-то, но. Это не критично. Надеюсь на долгую работу моего помощника.
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2024
Галина Р.

Достоинства:


Комментарий:
Это вторая сушилка kitfort . Заказывала маме. Моей сушилке 3года. Очень крутая!!! Компактная,вся в металле. Температурный режим до 90*. Рекомендую !!!
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2024
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Доволен, сушу кальмара рыбу
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2024
Максим Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает. Пробовали сушить яблоки и памидор, получилось хорошо. Пастила получается очень неплохо.
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2024
Алёна М.

Достоинства:


Комментарий:
Нужная вещь на кухне. Хорошо справляется со своей задачей.
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2024
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
Нравится дизайн , полностью нержавейка, как раз на мою кухню из нержавейки. Автоотключение все таки есть , по окончанию режима работы , но не сразу еще вентилятор крутится. Воздух тёплый входит по бокам дверцы, так что если куда то ставить, то надо чтоб дверца торчала, что не очень удобно. Так же я хотела поставить под столешницу , но панель управления на верху , то есть вариант ставить только НА столешницу , но это будет занимать место. И да , за разверстый отзыв обещали дать весы
Источник: Яндекс Маркет
30.07.2024
Юлия Г.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, просто. Тестируем пока. Нижний слой сохнет быстрее, по законам физики.
Источник: Яндекс Маркет
27.07.2024
сергей мартошенко

Достоинства:


Комментарий:
Очень хрошая сушилка всем рекомендую вся из нержавейки работает тихо
Источник: Яндекс Маркет
21.07.2024
Любовь К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный дегидратор! Пришёл быстро. В комплекте 6 поддонов и поддон для жидкости. Сушит качественно. Компактный, вместится на маленькую кухню, очень удобный в использовании. Советую к приобретению!
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2024
Марина В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная штуковина! Как я раньше без неё обходилась…
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2024
Евгений Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Снял одну звезду за доставку, рваная коробка, покупался в подарок, к kitfort вопросов нет. Пользуюсь такой же сушилкой боле двух лет, всем доволен! Из плюсов : компактность, высокая температура сушки, удобные решотки, нержавейка, коррекция времени и температуры в процессе., простой информативный дисплей. Минусов практически нет, единственное немного пальчики остаются на корпусе. Очень удобный и классный аппарат!!! Пользуюсь сам и решил подарить хорошему другу.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2024
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Работает. Сушит меренги на ура.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2024
Вика П.

Достоинства:


Комментарий:
Мне понравилась компактность дегидратира,легкая. Удобный фронтальный обогрев. Получаются вкусные фрукты, благодаря рекомендациям вложенным в коробку. Недорого и вкусно!
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший дегидратор, соответствует техническим характеристикам и описанию.Тихий в работе,первая сушка фруктов прошла успешно. Недостаков пока не выявлено.


Сушилка для овощей и фруктов Kitfort КТ-1917 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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