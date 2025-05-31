Сетевое зарядное устройство Apple 20W USB-C Power Adapter MHJE3ZM/A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
20
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%1 370 руб. 2 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 411137
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
20
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
Сила выходного тока, А
2.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х7х3
Вес, г.
120
Описание товара Сетевое зарядное устройство Apple 20W USB-C Power Adapter MHJE3ZM/A
Сетевое зарядное устройство Apple MHJE3ZM/A может использоваться с любыми устройствами, а не только со смартфонами и планшетами «яблочного» бренда. Для этого оно имеет интерфейс USB-C, к которому подключается кабель. Приспособление позволяет эффективно пополнить ресурс совместимых устройств. Опция ускоренной зарядки Power Delivery дает возможность сделать это очень быстро. Выходная мощность сетевого зарядного устройства Apple MHJE3ZM/A достигает 20 Вт. За счет миниатюрных размеров белого корпуса брать с собой приспособление можно куда угодно.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
20
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
Сила выходного тока, А
2.2
Страна производитель
Китай
Сетевое зарядное устройство Apple MHJE3ZM/A может использоваться с любыми устройствами, а не только со смартфонами и планшетами «яблочного» бренда. Для этого оно имеет интерфейс USB-C, к которому подключается кабель. Приспособление позволяет эффективно пополнить ресурс совместимых устройств. Опция ускоренной зарядки Power Delivery дает возможность сделать это очень быстро. Выходная мощность сетевого зарядного устройства Apple MHJE3ZM/A достигает 20 Вт. За счет миниатюрных размеров белого корпуса брать с собой приспособление можно куда угодно.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальная упаковка как и качество блока, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Блок пришел в оригинальной упаковке.Оригинальный блок.Заряжает быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Кажется оригинальным , посмотрим со временем.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная зарядка,оригинальный блок
Достоинства:
Комментарий:
Отличный оригинальный блок питания от Apple. Не греется. Заряжает отлично! Советую всем приобрести его.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично работает, айфон быстро заряжает
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал, заряжает хорошо. Проблем никаких нет
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал или идеальная копия, сравнивали с оригинальным блоком, идентичен
Достоинства:
Комментарий:
Зарядка супер! По всем признакам оригинал)))
Достоинства:
Комментарий:
Это действительно замечательное устройство, которое я приобрел недавно. Я был приятно удивлен его компактным размером и легким весом, что делает его прекрасным решением для поездок и повседневного использования. Честно говоря, я всегда переживал за зарядку моего устройства, но благодаря этому зарядному устройству мои беспокойства отпали. Одним из главных плюсов является быстрая зарядка. Устройство обеспечивает очень быструю зарядку моего iPhone, что очень удобно, особенно в те моменты, когда нужно быстро подзарядить устройство перед выходом на улицу. Также стоит отметить высокое качество материалов, из которых изготовлено устройство. Я чувствую, что это устройство действительно надежное и прослужит мне долгое время. Насчет дизайна, мне нравится его стильный внешний вид. Белый цвет приятно сочетается с другими устройствами Apple. Он выглядит современно и эстетично, что не может не радовать.
Достоинства:
Комментарий:
хорошо заряжает,не греется мне понравилось советую
Достоинства:
Комментарий:
Заряжает быстро, всё подошло!
Достоинства:
Комментарий:
Супер. Заряжает быстро. Не греется
Достоинства:
Комментарий:
Быстро пришел, покупкой доволен Товар оригинальный, советую
Достоинства:
Комментарий:
Отличный блок используем месяц Без нареканий работает
Достоинства:
Комментарий:
Отличного качества, оригинал. Советую.
Достоинства:
Комментарий:
Не с чем сравнить, но похоже на оригинал. Правда как-то топорно снимаются пленки, раньше с тех что шли в комплекте с айфонами снимались проще.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший блок !!! Не оригинальный конечно но очень, очень хорошая реплика за дорогой телефон можно не переживать что испортишь состояние аккумулятора! Оригинал стоит от 4000₽. За эту цену шикарное качество
Достоинства:
Комментарий:
По ощущению оригинальный адаптер!
Достоинства:
Комментарий:
Шикарный оригинал, заряжает быстро, рекомендую.
Достоинства:
Все характеристики соответствуют заявленным
Недостатки:
Не выявлено
Комментарий:
По всем известным проверенным параметрам - оригинал
Достоинства:
Оригинал.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
По всем критериям - оригинал. Работает нормально. Самая адекватная цена на рынке.
Достоинства:
Вроде оригинал. Хорошая цена. Удобство заказа на сайте.
Недостатки:
Пока не обнаружено.
Достоинства:
Оригинал у Apple, качественный , быстро зарядка, не греется в розетке.
Недостатки:
Пока не обнаружен.
Комментарий:
достойная цена ниже рыночный стоимостью. Доставка в СПб очень быстро. Доволен с покупкой. Советую всем.
Достоинства:
Оригинал кабель у Apple. По длинной 2 метра очень удобна , везде достигает, главно не коротка.
Недостатки:
Пока не обнаружен.
Комментарий:
Особенно для путешвинники очень полезной кабель хоть на задный сидение такси:)
Достоинства:
Оригинал однозначно.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Блок из старых поставок 2020 года, но тем лучше. Ростест, сделан в Индии. Берите, не сомневайтесь. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Быстро, качественно и по приемлемой цене
Достоинства:
Соответствует описанию, оригинал.
Недостатки:
Их нет и быть не может
Комментарий:
Очень оперативная работа со стороны интернет магазина, а доставка выше всех похвал. Рекомендую!!!
Достоинства:
Оригинальная зарядка, заряжает быстро !
Комментарий:
Покупаем такую уже вторую.
Достоинства:
Работает без проблем
Вроде оригинал
Сейчас не отличить то оригинал или нет
Недостатки:
Нету
Комментарий:
В целом доволен
Цена только высока
Достоинства:
Зарядное устройство оригинальное. С момента покупки прошло несколько месяцев. Работает отлично , заряжает быстро
Недостатки:
Нет
Сетевое зарядное устройство Apple 20W USB-C Power Adapter MHJE3ZM/A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство Apple 20W USB-C Power Adapter MHJE3ZM/A
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальная упаковка как и качество блока, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Блок пришел в оригинальной упаковке.Оригинальный блок.Заряжает быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Кажется оригинальным , посмотрим со временем.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная зарядка,оригинальный блок
Достоинства:
Комментарий:
Отличный оригинальный блок питания от Apple. Не греется. Заряжает отлично! Советую всем приобрести его.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично работает, айфон быстро заряжает
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал, заряжает хорошо. Проблем никаких нет
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал или идеальная копия, сравнивали с оригинальным блоком, идентичен
Достоинства:
Комментарий:
Зарядка супер! По всем признакам оригинал)))
Достоинства:
Комментарий:
Это действительно замечательное устройство, которое я приобрел недавно. Я был приятно удивлен его компактным размером и легким весом, что делает его прекрасным решением для поездок и повседневного использования. Честно говоря, я всегда переживал за зарядку моего устройства, но благодаря этому зарядному устройству мои беспокойства отпали. Одним из главных плюсов является быстрая зарядка. Устройство обеспечивает очень быструю зарядку моего iPhone, что очень удобно, особенно в те моменты, когда нужно быстро подзарядить устройство перед выходом на улицу. Также стоит отметить высокое качество материалов, из которых изготовлено устройство. Я чувствую, что это устройство действительно надежное и прослужит мне долгое время. Насчет дизайна, мне нравится его стильный внешний вид. Белый цвет приятно сочетается с другими устройствами Apple. Он выглядит современно и эстетично, что не может не радовать.
Достоинства:
Комментарий:
хорошо заряжает,не греется мне понравилось советую
Достоинства:
Комментарий:
Заряжает быстро, всё подошло!
Достоинства:
Комментарий:
Супер. Заряжает быстро. Не греется
Достоинства:
Комментарий:
Быстро пришел, покупкой доволен Товар оригинальный, советую
Достоинства:
Комментарий:
Отличный блок используем месяц Без нареканий работает
Достоинства:
Комментарий:
Отличного качества, оригинал. Советую.
Достоинства:
Комментарий:
Не с чем сравнить, но похоже на оригинал. Правда как-то топорно снимаются пленки, раньше с тех что шли в комплекте с айфонами снимались проще.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший блок !!! Не оригинальный конечно но очень, очень хорошая реплика за дорогой телефон можно не переживать что испортишь состояние аккумулятора! Оригинал стоит от 4000₽. За эту цену шикарное качество
Достоинства:
Комментарий:
По ощущению оригинальный адаптер!
Достоинства:
Комментарий:
Шикарный оригинал, заряжает быстро, рекомендую.
Достоинства:
Все характеристики соответствуют заявленным
Недостатки:
Не выявлено
Комментарий:
По всем известным проверенным параметрам - оригинал
Достоинства:
Оригинал.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
По всем критериям - оригинал. Работает нормально. Самая адекватная цена на рынке.
Достоинства:
Вроде оригинал. Хорошая цена. Удобство заказа на сайте.
Недостатки:
Пока не обнаружено.
Достоинства:
Оригинал у Apple, качественный , быстро зарядка, не греется в розетке.
Недостатки:
Пока не обнаружен.
Комментарий:
достойная цена ниже рыночный стоимостью. Доставка в СПб очень быстро. Доволен с покупкой. Советую всем.
Достоинства:
Оригинал кабель у Apple. По длинной 2 метра очень удобна , везде достигает, главно не коротка.
Недостатки:
Пока не обнаружен.
Комментарий:
Особенно для путешвинники очень полезной кабель хоть на задный сидение такси:)
Достоинства:
Оригинал однозначно.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Блок из старых поставок 2020 года, но тем лучше. Ростест, сделан в Индии. Берите, не сомневайтесь. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Быстро, качественно и по приемлемой цене
Достоинства:
Соответствует описанию, оригинал.
Недостатки:
Их нет и быть не может
Комментарий:
Очень оперативная работа со стороны интернет магазина, а доставка выше всех похвал. Рекомендую!!!
Достоинства:
Оригинальная зарядка, заряжает быстро !
Комментарий:
Покупаем такую уже вторую.
Достоинства:
Работает без проблем
Вроде оригинал
Сейчас не отличить то оригинал или нет
Недостатки:
Нету
Комментарий:
В целом доволен
Цена только высока
Достоинства:
Зарядное устройство оригинальное. С момента покупки прошло несколько месяцев. Работает отлично , заряжает быстро
Недостатки:
Нет