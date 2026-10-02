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Сетевое зарядное устройство Samsung 25W USB Type-C, black (EP-T2510XBEGRU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевое зарядное устройство Samsung 25W USB Type-C, black (EP-T2510XBEGRU)

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Сетевое зарядное устройство Samsung 25W USB Type-C, black (EP-T2510XBEGRU) - фото 1
Сетевое зарядное устройство Samsung 25W USB Type-C, black (EP-T2510XBEGRU) - фото 2
Сетевое зарядное устройство Samsung 25W USB Type-C, black (EP-T2510XBEGRU) - фото 3
Сетевое зарядное устройство Samsung 25W USB Type-C, black (EP-T2510XBEGRU) - фото 4
Сетевое зарядное устройство Samsung 25W USB Type-C, black (EP-T2510XBEGRU) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода
1.5
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
25
Выходное напряжение (мин), В
5
  • Сетевое зарядное устройство Samsung 25W USB Type-C, black (EP-T2510XBEGRU) - фото 1
  • Сетевое зарядное устройство Samsung 25W USB Type-C, black (EP-T2510XBEGRU) - фото 2
  • Сетевое зарядное устройство Samsung 25W USB Type-C, black (EP-T2510XBEGRU) - фото 3
  • Сетевое зарядное устройство Samsung 25W USB Type-C, black (EP-T2510XBEGRU) - фото 4
  • Сетевое зарядное устройство Samsung 25W USB Type-C, black (EP-T2510XBEGRU) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%
1 400 руб.  3 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643310
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода
1.5
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
25
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
5
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
12х9х2
Вес, г.
70

Описание товара Сетевое зарядное устройство Samsung 25W USB Type-C, black (EP-T2510XBEGRU)

Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T2510 представлено в привычном для блока питания дизайне со штепсельной вилкой. СЗУ действует со стабильной выходной мощностью 25 Вт при напряжении в сети 220-240 В. Модель поддерживает работу с технологиями GaN и быстрой зарядки. Компактный черный адаптер Samsung EP-T2510 не занимает много места в сумке или кармане куртки. Вы можете брать его на работу для подзарядки смартфона или планшета в офисе. Адаптер питания с 1 USB-портом идет в комплекте с кабелем. Встроенная система защиты подключенных устройств отключает ЗУ при перегрузке, перегреве, коротком замыкании и импульсных помехах.

Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство Samsung 25W USB Type-C, black (EP-T2510XBEGRU)




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода
1.5
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
25
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
5
Развернуть
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T2510 представлено в привычном для блока питания дизайне со штепсельной вилкой. СЗУ действует со стабильной выходной мощностью 25 Вт при напряжении в сети 220-240 В. Модель поддерживает работу с технологиями GaN и быстрой зарядки. Компактный черный адаптер Samsung EP-T2510 не занимает много места в сумке или кармане куртки. Вы можете брать его на работу для подзарядки смартфона или планшета в офисе. Адаптер питания с 1 USB-портом идет в комплекте с кабелем. Встроенная система защиты подключенных устройств отключает ЗУ при перегрузке, перегреве, коротком замыкании и импульсных помехах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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