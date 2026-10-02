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The Rolling Stones, Undercover (Half Speed) (0602508773273) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Rolling Stones, Undercover (Half Speed) (0602508773273) виниловая пластинка

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The Rolling Stones, Undercover (Half Speed) (0602508773273) виниловая пластинка - фото 1
The Rolling Stones, Undercover (Half Speed) (0602508773273) виниловая пластинка - фото 2
The Rolling Stones, Undercover (Half Speed) (0602508773273) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Undercover
Жанр
Зарубежный хард-рок, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Rolling Stones, Undercover (Half Speed) (0602508773273) виниловая пластинка - фото 1
  • The Rolling Stones, Undercover (Half Speed) (0602508773273) виниловая пластинка - фото 2
  • The Rolling Stones, Undercover (Half Speed) (0602508773273) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402975
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Rolling Stones, Undercover (Half Speed) (0602508773273) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Rolling Stones, The
filter_none Товар входит в коллекцию Rolling Stones, The

Коллекция Rolling Stones, The


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Undercover
Жанр
Зарубежный хард-рок, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Rolling Stones, Undercover (Half Speed) (0602508773273) виниловая пластинка

Track List

A1Undercover Of The Night4:31
A2She Was Hot4:40
A3Tie You Up (The Pain Of Love)4:12
A4Wanna Hold You3:12
A5Feel On Baby5:03
B1Too Much Blood5:46
B2Pretty Beat Up4:03
B3Too Tough3:46
B4All The Way Down3:40
B5It Must Be Hell5:03

Отзывы о товаре The Rolling Stones, Undercover (Half Speed) (0602508773273) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Undercover
Жанр
Зарубежный хард-рок, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Undercover Of The Night4:31
A2She Was Hot4:40
A3Tie You Up (The Pain Of Love)4:12
A4Wanna Hold You3:12
A5Feel On Baby5:03
B1Too Much Blood5:46
B2Pretty Beat Up4:03
B3Too Tough3:46
B4All The Way Down3:40
B5It Must Be Hell5:03
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Rolling Stones, Undercover (Half Speed) (0602508773273) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4550 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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