The Rolling Stones, Tattoo You (Half Speed) (0602508773266) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 402972
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Rolling Stones, Tattoo You (Half Speed) (0602508773266) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Start Me Up
|3:31
|A2
|Hang Fire
|2:20
|A3
|Slave
|4:55
|A4
|Little T & A
|3:23
|A5
|Black Limousine
|3:31
|A6
|Neighbours
|3:30
|B1
|Worried About You
|5:16
|B2
|Tops
|3:45
|B3
|Heaven
|4:21
|B4
|No Use In Crying
|3:24
|B5
|Waiting On A Friend
|4:34
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Start Me Up
|3:31
|A2
|Hang Fire
|2:20
|A3
|Slave
|4:55
|A4
|Little T & A
|3:23
|A5
|Black Limousine
|3:31
|A6
|Neighbours
|3:30
|B1
|Worried About You
|5:16
|B2
|Tops
|3:45
|B3
|Heaven
|4:21
|B4
|No Use In Crying
|3:24
|B5
|Waiting On A Friend
|4:34
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The Rolling Stones, Tattoo You (Half Speed) (0602508773266) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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