The Rolling Stones - A Bigger Bang (Half Speed) (0602508773433) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
A Bigger Bang
Жанр
Зарубежный хард-рок, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 740 руб.
В наличии
Код товара: 402942
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
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6 740 руб.
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Коллекция Rolling Stones, The
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
A Bigger Bang
Жанр
Зарубежный хард-рок, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Rolling Stones - A Bigger Bang (Half Speed) (0602508773433) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Rough Justice
|A2
|Let Me Down Slow
|A3
|It Won't Take Long
|A4
|Rain Fall Down
|B1
|Streets Of Love
|B2
|Back Of My Hand
|B3
|She Saw Me Coming
|B4
|Biggest Mistake
|C1
|This Place Is Empty
|C2
|Oh No Not You Again
|C3
|Dangerous Beauty
|C4
|Laugh, I Nearly Died
|D1
|Sweet Neo Con
|D2
|Look What The Cat Dragged In
|D3
|Driving Too Fast
|D4
|Infamy
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
A Bigger Bang
Жанр
Зарубежный хард-рок, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Rough Justice
|A2
|Let Me Down Slow
|A3
|It Won't Take Long
|A4
|Rain Fall Down
|B1
|Streets Of Love
|B2
|Back Of My Hand
|B3
|She Saw Me Coming
|B4
|Biggest Mistake
|C1
|This Place Is Empty
|C2
|Oh No Not You Again
|C3
|Dangerous Beauty
|C4
|Laugh, I Nearly Died
|D1
|Sweet Neo Con
|D2
|Look What The Cat Dragged In
|D3
|Driving Too Fast
|D4
|Infamy
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The Rolling Stones - A Bigger Bang (Half Speed) (0602508773433) виниловая пластинка - стоимость товара 6740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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