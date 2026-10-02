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The Rolling Stones - It's Only Rock 'N' Roll (Half Speed) (0602508773228) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Rolling Stones - It's Only Rock 'N' Roll (Half Speed) (0602508773228) виниловая пластинка

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The Rolling Stones - It&#039;s Only Rock &#039;N&#039; Roll (Half Speed) (0602508773228) виниловая пластинка - фото 1
The Rolling Stones - It&#039;s Only Rock &#039;N&#039; Roll (Half Speed) (0602508773228) виниловая пластинка - фото 2
The Rolling Stones - It&#039;s Only Rock &#039;N&#039; Roll (Half Speed) (0602508773228) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Its Only Rock N Roll
Жанр
Зарубежный хард-рок, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Rolling Stones - It&#039;s Only Rock &#039;N&#039; Roll (Half Speed) (0602508773228) виниловая пластинка - фото 1
  • The Rolling Stones - It&#039;s Only Rock &#039;N&#039; Roll (Half Speed) (0602508773228) виниловая пластинка - фото 2
  • The Rolling Stones - It&#039;s Only Rock &#039;N&#039; Roll (Half Speed) (0602508773228) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402963
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Rolling Stones - It's Only Rock 'N' Roll (Half Speed) (0602508773228) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Rolling Stones, The
filter_none Товар входит в коллекцию Rolling Stones, The

Коллекция Rolling Stones, The


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Its Only Rock N Roll
Жанр
Зарубежный хард-рок, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Rolling Stones - It's Only Rock 'N' Roll (Half Speed) (0602508773228) виниловая пластинка

Track List

A1If You Can't Rock Me3:46
A2Ain't Too Proud To Beg3:30
A3It's Only Rock 'N Roll (But I Like It)5:07
A4Till The Next Goodbye4:37
A5Time Waits For No One6:37
B1Luxury5:00
B2Dance Little Sister4:11
B3If You Really Want To Be My Friend6:16
B4Short And Curlies2:43
B5Fingerprint File6:33

Отзывы о товаре The Rolling Stones - It's Only Rock 'N' Roll (Half Speed) (0602508773228) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Its Only Rock N Roll
Жанр
Зарубежный хард-рок, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1If You Can't Rock Me3:46
A2Ain't Too Proud To Beg3:30
A3It's Only Rock 'N Roll (But I Like It)5:07
A4Till The Next Goodbye4:37
A5Time Waits For No One6:37
B1Luxury5:00
B2Dance Little Sister4:11
B3If You Really Want To Be My Friend6:16
B4Short And Curlies2:43
B5Fingerprint File6:33
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Rolling Stones - It's Only Rock 'N' Roll (Half Speed) (0602508773228) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4430 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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