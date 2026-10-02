The Rolling Stones - Emotional Rescue (Half Speed) (0602508773259) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Emotional Rescue
Жанр
Зарубежный хард-рок, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб.
В наличии
Код товара: 402952
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4 550 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Emotional Rescue
Жанр
Зарубежный хард-рок, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Rolling Stones - Emotional Rescue (Half Speed) (0602508773259) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Dance
|4:22
|A2
|Summer Romance
|3:14
|A3
|Send It To Me
|3:44
|A4
|Let Me Go
|3:49
|A5
|Indian Girl
|4:21
|B1
|Where The Boys Go
|3:28
|B2
|Down In The Hole
|3:55
|B3
|Emotional Rescue
|5:38
|B4
|She's So Cold
|4:10
|B5
|All About You
|4:17
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Emotional Rescue
Жанр
Зарубежный хард-рок, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Dance
|4:22
|A2
|Summer Romance
|3:14
|A3
|Send It To Me
|3:44
|A4
|Let Me Go
|3:49
|A5
|Indian Girl
|4:21
|B1
|Where The Boys Go
|3:28
|B2
|Down In The Hole
|3:55
|B3
|Emotional Rescue
|5:38
|B4
|She's So Cold
|4:10
|B5
|All About You
|4:17
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The Rolling Stones - Emotional Rescue (Half Speed) (0602508773259) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4550 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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